Verdunklung durch Abschiebung

Das Tatfahrzeug des Terroranschlags auf dem Berliner Breitscheidplatz am 19. Dezember 2016 Foto: Britta Pedersen/ZB/dpa

Der Name eines Verdächtigen, der am 1. Februar 2017 nach Tunesien abgeschoben wurde, fiel am Freitag mehrfach im Untersuchungsausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses zum Terroranschlag auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz.

Bilal Ben Ammar war nicht nur irgendein Freund von Anis Amri, der im Dezember 2016 durch das Lkw-Attentat mit zwölf Toten und Dutzenden Verletzten zu trauriger Berühmtheit kam. Das für Islamisten zuständige Dezernat 54 des Berliner Landeskriminalamts hatte Ben Ammar bereits vor Amri im Visier gehabt. Es habe es den Hinweis gegeben, dass Bilal Ben Ammar womöglich beabsichtige, einen Anschlag zu begehen, sagte der damalige Dezernatsleiter am Freitag im Untersuchungsausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses. Erst im Zuge von Überwachungsmaßnahmen gegen Ben Ammar sei das LKA auf eine Person gestoßen, die ihm »zunächst nur als Anis bekannt war«, so der Beamte, der als Zeuge in öffentlicher Sitzung nur als B. vorgestellt wurde.

In den Folgemonaten verschob sich die Aufmerksamkeit von Ben Ammar zu Amri – die Kollegen in Nordrhein-Westfalen hatten den reisefreudigen Mann bereits als »Gefährder« eingestuft. Als Amri seinen Lebensschwerpunkt nach Berlin verlegte, tat dies im März 2016 auch das dortige LKA. Nach Schilderung von E. mussten aber bei der Beobachtung von »Gefährdern« aus Mangel an Observationskräften Prioritäten gesetzt werden. Auf der entsprechenden Liste rutschte Amri wiederum nach unten, als er untypische Verhaltensweisen an den Tag legte: Eine Zeitlang schien er »radikal islamtreu«, habe sich dann aber dem Rauschgifthandel zugewandt. »Wir hatten ja noch zig andere Gefährder.« Darunter seien auch Rückkehrer aus den Kampfgebieten in Syrien gewesen – »sogenannte Foreign Fighter«.

Der Ausschussvorsitzende Burkard Dregger (CDU) hakte nach, inwieweit versucht worden sei, Amri mit Hilfe des Betäubungsmittelgesetzes aus dem Verkehr zu ziehen. »Man muss kritisch sagen, der wurde offenbar nicht in der Konsequenz und vor allem nicht in der Geschwindigkeit verfolgt« wie nötig, räumte der LKA-Beamte B. ein. Ihm sei kein Kontakt zum Rauschgiftdezernat erinnerlich. Es habe damals ein »absolutes Überlastungsproblem« gegeben.

Als Ben Ammar nach Dortmund gefahren sei, habe das Berliner LKA darum gebeten, dass er dort weiter observiert werde – »das wurde aber abschlägig beschieden«, so der Zeuge vor dem Ausschuss. Am Abend vor dem Anschlag hätten sich Bilal Ben Ammar und Anis Amri in einem Imbiss in Berlin-Wedding getroffen. Rund fünfeinhalb Stunden bevor das Fahrzeug in die Menschenmenge raste, hätten sie noch miteinander telefoniert. Ben Ammar wurde erst nach dem Anschlag als »Gefährder« eingestuft – das LKA habe ihn zwar lange vorher beobachtet, den Verdacht aber damals nicht erhärten können, so der damalige Dezernatsleiter.

Die hastige Abschiebung Ben Ammars, sei er nun Zeuge oder Mittäter, wirft Fragen auf. In der ersten öffentlichen Sitzung des Bundestagsuntersuchungsausschusses zum »Fall Amri« ging es diese Woche allerdings darum, ob und wie derartige Anschläge durch eine härtere Abschiebepraxis zu verhindern wären. Thema der Sachverständigenanhörung am Donnerstag: »Vollzug des Aufenthalts- und Asylrechts im Föderalen Gefüge«.