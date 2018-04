Richtigstellung

Zum Beitrag »Austauschbare Arbeitskräfte«, Seite 5 von junge Welt vom 17. 4. 2018

Wir haben in bezug auf einen Bericht des DGB geschrieben: »Die Beratungsstelle ›Faire Mobilität‹ des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) erhebt schwere Vorwürfe gegen Tönnies. In einem Artikel (…) ›Ausgeschlachtet – Werkvertragsbeschäftigte in der Fleischindustrie‹ wurde am 2. Februar der Fall eines Arbeiters im Tönnies-Werk geschildert«, dem als Folge von Arbeitshetze ein Finger durch eine Schlachtersäge nahezu abgetrennt wurde. Der Mann wurde dann nicht versorgt und nicht in ein Krankenhaus verbracht, sondern trotz bevorstehenden Wochenendes nach Hause geschickt, wo er mehrere Tage lang unversorgt blieb, und anschließend nicht nur nicht weiter beschäftigt, sondern auch nicht bezahlt wurde. Dazu stellen wir fest: Einen solchen Fall hat es bei Tönnies nicht gegeben. Der DGB beschreibt diesen Fall, hat uns aber dazu jetzt mitgeteilt, dass sich dieser Fall nicht bei Tönnies ereignet hat, sondern in einem anderen Betrieb. Wir bedauern, dass wir die Darstellung zu Unrecht auf Tönnies bezogen haben.

Die Redaktion