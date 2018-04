Wie die Wolke den Regen

Zu jW vom 14./15. April: »Ideologische ­Geistesverwandtschaft«

Ab einem bestimmten Grad an Kapital- und Machtkonzentration (…) ist Demokratie faktisch nicht mehr möglich. Es bildet sich eine institutionalisierte Lobbykratie (…) mit exponentiellem Destruktionspotential. Denn am Ende bleiben nur noch Kriege als einzige und letzte rentable Investitionsform für diese anderweitig nicht mehr unterzubringenden (…) gigantischen und immer schneller sich aufhäufenden Kapitalvermögen. Ergo: »Der Kapitalismus trägt den Krieg in sich wie die Wolke den Regen.« (Jean Jaurès) Oder, auf den Punkt gebracht: Kapitalismus ist Verbrechen!

Reinhard Hopp, per E-Mail

Geld verdienen

Zu jW vom 14./15. April: »Operieren im ­Akkord«

Dieses Phänomen kenne ich auch aus meinem Bereich als Masseur (…). Rückenschmerzen treten relativ früh ein. Aber vom Arzt bekommt man nur eine Spritze oder Ibuprofen. Die Beschwerden werden stärker. Also mehr Schmerzmittel und keine physikalischen Behandlungen oder Ratschläge. (…) Schließlich kommt die Bandscheibenoperation. Jetzt wird es teuer (…). 75 Prozent dieser OPs bräuchten nicht sein, wenn der Arzt den Patienten vernünftig beraten und behandelt hätte. Aber da es ums Geldverdienen geht, bleibt das eben aus! (…)

Franz Mlynek, per E-Mail

Kommunisten mitschuldig

Zu jW vom 14./15. April: »Die rote Gefahr«

Die Schwächung der italienischen Kommunisten in der Nachkriegszeit ist auch hausgemacht: In der sogenannten Svolta di Salerno (Wende von Salerno im April 1944) erklärte der Vorsitzende der Italienischen Kommunistischen Partei (IKP), Palmiro Togliatti, die Öffnung (…) gegenüber Bürgertum und Royalisten (…). Der zweite Grund ist in der Amnestie Togliattis, damals Justizminister, im Juni 1946 für die Faschisten zu sehen. Sie geschah unter anderem auf Verlangen des noch in Amt und Würden befindlichen Königs Umberto II. und sollte der »Befriedung der Nation« dienen. Auch dies war ein Fehler der IKP und wurde ihr von weiten proletarischen und Partisanenkreisen übelgenommen.

Leonhard Schäfer, Florenz

Die Lunte ist gelegt

Zu jW vom 14./15. April: »Kriegsgrund gesucht«

Lassen Sarin oder ähnliche chemische Kampfstoffe sich mit Leitungswasser abwaschen? Die Bilder von Kindern, deren Köpfe geduscht werden, um das zu bewirken, flattern fast täglich über die Bildschirme des »öffentlich-rechtlichen« Fernsehens. Da darf man auch als Laie seine Zweifel haben. Wie war das beim Irak? Damals wurden unterirdische Verstecke gezeigt, in denen angeblich »Massenvernichtungswaffen« lagerten, Brutkästen mit »ermordeten Babys« wurden vorgeführt, um den Hass gegen Saddam Hussein zu schüren und zum Krieg zu hetzen. Und wir erinnern uns an einen sogenannten Hufeisenplan des früheren Verteidigungsministers Scharping, der den Kosovo-Krieg rechtfertigen sollte. All das wurde nachträglich als Lüge entlarvt. Aber da war der Krieg schon angezettelt. Das Völkerrecht hat die USA in keinem dieser Fälle interessiert. Noch wurden bis jetzt russische Stellungen in Syrien nicht angegriffen. Aber die Lunte ist gelegt. Die russische Führung will keinen Krieg und verhält sich besonnen. Ob Trump sich in seiner Kriegslüsternheit noch bremsen lässt, ist ungewiss. Schlimm ist, dass Frankreich und Großbritannien den Kriegskurs der USA unterstützen. Dass Merkel sich nicht an militärischen Einsätzen beteiligen will, besagt nicht viel. Solche Aussagen wurden im Irak-Krieg durch »Bereitstellen« deutscher Abflughäfen und andere »stille« Unterstützung des Krieges unterlaufen. Die einzig richtige Reaktion der Bundesregierung wäre der Abzug der Bundeswehr aus Syrien und den Nachbarregionen. Und die Friedensbewegung sollte angesichts der drohenden Kriegsgefahr massenhaft auf der Straße präsent sein.

Eva Ruppert, Bad Homburg

Prioritäten setzen

Zu jW vom 14./15. April: »Weder Putin noch Trump sollten in Syrien etwas zu sagen haben«

Ganz so ist es aber nicht, wie Ihr es hinstellt. Afrin ist syrisches Territorium, und schon die sogenannte Selbstverwaltung verstößt meines Erachtens gegen syrisches Recht. Man wollte zwar Hilfe von Präsident Assad, aber das Territorium nicht wieder hergeben und stellte nichtannehmbare Bedingungen für die Hilfe, die man forderte. So, wie es für mich aussieht, kann nicht an allen Fronten gleichzeitig gekämpft werden, und es müssen Prioritäten gesetzt werden. Abgesehen davon: Moskau unterstützt Syrien im Einklang mit dem Völkerrecht.

Henry F. aus Berlin (diese Zuschrift erreichte uns über die neue ­Kommentarfunktion für Onlineabonnenten)

Mehr Ramelow wagen?

Zu jW vom 17. April: »Thüringen ­zwiegespalten«

Nach diesen Ergebnissen stellt sich doch die Frage, warum Katja Kipping kürzlich gegenüber der Leipziger Volkszeitung erklärte: »Im Osten müssen wir generell mehr Bodo Ramelow wagen.« Eine Orientierung ohne Realitätssinn und an den aktuellen Aufgaben des antikapitalistischen Kampfes vorbeiführend. Hat denn die Partei Die Linke keine politisch taugliche Strategie (…)? Brauchen wir nicht den Aufstand der Massen gegen das Kriegstreiben der NATO-Staaten und die Rechten? Können wir das erreichen, indem versucht wird, sich mit dem Klassengegner zu arrangieren? Nun, Die Linke hat Gelegenheit, darauf in Leipzig beim Parteitag zu antworten. Man darf gespannt sein – geht es weiter bergab, oder hat Marx, der 200 wird, doch noch eine gewisse Bedeutung für die Partei? Was nutzt der Mitgliederzuwachs, wenn es politisch zu keiner Verbindung mit den Lohnabhängigen kommt? Es kann doch nur die Aufgabe der Partei Die Linke sein zu mobilisieren, indem sie Klartext redet und Widerstand gegen Gleichschaltung und Sozialkrieg organisiert. (…)

Herbert Münchow, per E-Mail