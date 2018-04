Ein Lichtstreif

Reif für die Revolution? Der Anarchist Alexander Berkman mit Emma Goldman, etwa 1917–1919 Foto: via Wikimedia Commons

»Mir war danach, die ganze Menschheit zu umarmen, ihr mein Herz zu Füße zu legen, mein Leben tausendfach im Dienst der sozialen Revolution hinzugeben. Es war der schönste Tag meines Lebens.« So beschrieb der Anarchist Alexander Berkman seine Ankunft in der Sowjetunion im Januar 1920. Gemeinsam mit einer Gruppe politischer Gefangener war er aus der Haft in den USA in das Land der Revolution abgeschoben worden. Freudig wurden die so Entlassenen in dem jungen Staat empfangen. Die 1979 geborene Autorin Bini Adamczak nimmt diese Episode zum Ausgangspunkt ihres Buches »Der schönste Tag im Leben des Alexander Berkman. Vom möglichen Gelingen der russischen Revolution«, um in die Zeit der revolutionären Umbrüche in Russland Anfang des 20. Jahrhunderts einzutauchen. Adamczak erlangte vor kurzem Bekanntheit in den USA, als dort ihr Buch »Kommunismus für Kinder« in Übersetzung erschien und die Aufmerksamkeit der Antikommunisten von Breitbart und Fox News auf sich zog – und über diesen Umweg auch die des renommierten Literaturteils der New York Times.

Vor zehn Jahren hatte Adamczak mit »gestern morgen. Über die Einsamkeit kommunistischer Gespenster und die Rekonstruktion der Zukunft« ein Buch vorgelegt, das entgegen der Tendenz in der radikalen Linken, sich nicht mit der Geschichte der Sowjetunion auseinanderzusetzen, das Gegenteil einforderte. Statt Verdrängung und Verleugnung der Geschichte sei eine Auseinandersetzung im Modus der Trauerarbeit dringend nötig, denn auch die Niederlagen und Fehler müssten im Sinne einer alternativen Zukunft zunächst bewusst sein. Die Verbindung von Topoi aus Psychoanalyse und Materialismus nutzte Adamczak für eine Historiographie, welche die Geschichte gegen den Strich bürstet, wie es Walter Benjamin einst forderte. So ist es auch bei »Der schönste Tag im Leben des Alexander Berkman«. Der historische Berkman war von der Entwicklung der Revolution in Russland alsbald enttäuscht. Äußere Ursachen wie Konterrevolution, Bürgerkrieg, Nahrungsmittelknappheit und internationale Isolation trafen auf innere Dynamiken wie Einschränkungen politischer Freiheiten und Neuausrichtungen in der Wirtschaftspolitik.

Wäre unter Bedingungen, wie sie ab 1917 in Russland bestanden, eine andere Entwicklung der Revolution denkbar gewesen, fragt Adamczak. Zunächst vergleicht sie drei reale Situationen: Bolschewiki in Petrograd, Sozialdemokraten in Finnland und Sozialrevolutionäre in Samara-Ufa. Die beiden letzteren versuchten, die Revolution zu vermeiden oder zu entschleunigen; das führte aber dazu, dass der notwendige Emanzipationsprozess abgewürgt und die Schwerkräfte der alten Gesellschaft verstärkt wurden. Dass die antagonistischen Konflikte einen revolutionären Bruch brauchten, um zu einer Lösung zu kommen, steht für Adamczak damit außer Frage. Im Anschluss diskutiert sie, inwieweit mangelnde »revolutionäre Reife« einer Gesellschaft ein ernstzunehmender Einwand gegen umstürzlerische Aktivitäten ist und welche politischen Lösungsmöglichkeiten für die drei drängenden Fragen Frieden, Land und Rätemacht überhaupt denkbar erschienen. Adamczak diskreditiert die Veränderungsversuche nicht altklug aus der wohlfeilen Position der Nachgeborenen, sondern zeigt die politischen und historischen Probleme auf, die bestanden und möglicherweise in anderer Form auch wiederkehren könnten; das macht die Analyse – bei manchen Dingen, die im Detail strittig sein dürften – fruchtbar. Das hat auch damit zu tun, dass Adamczak sich nicht in bürgerlicher Werturteilsfreiheit versucht, die sich letztlich mit dem Lauf der Geschichte als der Alternativlosigkeit des Kapitalismus identifiziert, sondern im besten Sinne parteiisch ist.

Mit dem Jahr 1917, aber auch mit 1968 beschäftigt sich Bini Adamczak in dem zeitgleich zu »Der schönste Tag im Leben des Alexander Berkman« erschienenen »Beziehungsweise Revolution. 1917, 1968 und kommende« (siehe jW vom 15.01.2018). In diesem Buch geht es zwar auch um Geschichtliches, beispielsweise die postrevolutionäre Depression, vor allem aber um Methodisches. Adamczak begreift 1917 als Revolution der Gleichheit und 1968 als die der Differenz. Für kommende Revolutionen gehe es darum, beides zu berücksichtigen. Dafür sei der Begriff der Beziehungsweise hilfreich, denn Gesellschaft drückt nach Marx »die Summe der Beziehungen aus, worin die Individuen zueinander stehen«. »Der schönste Tag im Leben des Alexander Berkman« ist auch als historischer Exkurs zu »Beziehungsweise Revolution« zu verstehen. Am Horizont der Weltgeschichte ist der Lichtstreif der solidarisch-egalitären Beziehungsweisen schon das ein- oder andere Mal zu erblicken gewesen – so untersucht Adamczak die Vergangenheit, in der zahlreiche Möglichkeiten eines anderen Geschichtsverlaufs enthalten sind. Das ist auch eine Kritik der Gegenwart als Resultat verhinderter geschichtlicher Alternativen. »Nach 73 Jahren mit offenem Ausgang unterlag der Staatssozialismus schließlich dem Staatskapitalismus im Konsum- und Rüstungswettbewerb. Der Kapitalismus siegte in diesem Spiel nach seinen Regeln – denen der Konkurrenz.« Angesichts eines sich zu Tode siegenden Kapitalismus ist es dringend geboten, der Welt der Konkurrenz eine der Kooperation entgegenzusetzen.