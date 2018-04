Die Ankündigung einer Truppenstationierung der Golfstaaten in Syrien kommentierte Heike Hänsel, stellvertretende Vorsitzende der Fraktion Die Linke, am Mittwoch:

Der Vorstoß der USA, Truppen aus Saudi-Arabien, Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten im Nordosten Syriens zu stationieren, um den IS weiter zu schwächen, ist kein Beitrag zum Frieden in Syrien. Hier wird der Bock zum Gärtner gemacht. Die Bundesregierung muss sich klar gegen diesen Versuch aussprechen, wenn ihre jüngste Friedensinitiative nicht nur ein Lippenbekenntnis sein soll.

Die Golfstaaten haben sich in den vergangenen Jahren in der Region vor allem durch die Unterstützung verschiedener islamistischer Terrorgruppen bis hin zum IS hervorgetan. Es ist daher ohnehin schon ein Skandal, dass die Bundesregierung im sogenannten Syria Recovery Trust Fund, unter anderem zusammen mit Saudi-Arabien, oppositionelle islamistische Kräfte in Syrien unterstützt. Käme es nun zu einer verstärkten militärischen Präsenz durch die Golfstaaten, so wäre das ein weiterer klarer Völkerrechtsbruch nach den jüngsten illegalen Angriffen auf Damaskus. Sie würden die kurdisch kontrollierten Regionen im Norden Syriens bedrohen, den IS eher stärken und zudem die Konflikte zwischen sunnitischen und schiitischen Staaten auf syrischem Boden verschärfen.

Jetzt müssen politische Vorschläge auf den Tisch und nicht neue militärische. Die Linke setzt sich weiterhin entschieden für eine politische Lösung in Syrien ein. Die Zusammenführung aller laufenden Gesprächsinitiativen unter dem Dach der UNO ist dafür dringend notwendig.

In einer kurzen Wortmeldung antwortete der EU-Abgeordnete Martin Sonneborn (Die Partei) am Dienstag im EU-Parlament auf die Rede des französischen Präsidenten Emmanuel Macron:

Liebe Kollegen, aus Gründen möchte ich einmal darauf hinweisen, dass es verboten ist, Marschflugkörper in fremde Länder zu schießen. Und unserem alten Kollegen Lambsdorff, der sich echauffiert, weil Deutschland seine Teilnahme an diesem Unsinn abgesagt hat, möchte ich entgegnen: Lieber Graf, wenn Sie unbedingt in den Krieg ziehen wollen, niemand hindert Sie. Fallschirmspringen hat ja eine gewisse Tradition in der FDP. Zwinker-Smiley. Die Bundeswehr allerdings können wir nicht mitschicken, die ist kaputt. Die könnte höchstens defektes Militärgerät auf Assads Palast abwerfen. So ein »Leopard 2« aus 8.000 Metern Höhe knallt da ganz schön rein. Ähnlich übrigens wie die deutschen NATO-Panzer in Afrin, wo der Irre vom Bosporus derzeit einen brutalen Angriffskrieg führt. Ein Wort noch an Präsident Macron: Sie halten große Reden an der Sorbonne, Sie haben die französische Elitelaufbahn absolviert. Sie sollten wissen, dass das maßgebliche Erbe Ihrer Kultur die Aufklärung ist: Zuerst wird aufgeklärt, dann geschossen – nicht umgekehrt! Wie wollten Sie sich vor Voltaire und Diderot rechtfertigen? Fragen Sie doch mal Ihre Frau, die könnte mit beiden noch persönlich bekannt gewesen sein. Vielen Dank.