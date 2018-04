Mehr als ein Weckruf

Foto: Caroline Seidel/dpa

Eine international besetzte unabhängige Expertenrunde wirft der belgischen Atomaufsicht vor, gegen weltweit anerkannte Sicherheitsstandards bei den Atomreaktoren »Tihange 2« und »Doel 3« zu verstoßen – darunter Fachleute, die selbst jahrelang Nuklearanlagen in Deutschland oder den USA beaufsichtigt haben und von denen einige sogar erklärte Befürworter dieser Technologie sind. Das ist mehr als nur ein Weckruf.

Die jetzt erhobenen Vorwürfe müssten auch in der Atomgemeinde zu einem Aufschrei führen und dazu, die belgische Atomaufsicht FANC anzuhalten, Sicherheit an die oberste Stelle zu setzen, die beiden Reaktorblöcke mindestens so lange vom Netz zu nehmen, bis die Ursachen und die Bedeutung der Schäden zweifelsfrei aufgeklärt sind.

Einerseits gibt es die vielen Widersprüche in den FANC-Erklärungen zur enormen Zahl von Rissanzeigen. Andererseits wissen wir, dass ein ehemaliger Mitarbeiter des belgischen AKW-Betreibers seit Jahren die dortige Atomaufsicht führt. Das ist dramatisch und erinnert an eine unrühmliche Praxis in der Bundesrepublik. Dort war ein Gerald Hennenhöfer unter mehreren CDU-geführten Bundesregierungen oberster deutscher Atomaufseher und zwischendurch für die Energiekonzerne Viag/Eon tätig. Diese Verquickung von wirtschaftlichen Interessen und nuklearer Sicherheit kann katastrophale Folgen haben.

In Japan hörten wir nach der Katastrophe von Fukushima immer wieder von einer unheiligen Allianz aus Behörden, Regierung und Energiekonzernen. In Deutschland und in Belgien, wo eine vergleichbare Praxis existiert und politische Entscheidungsträger bestimmter Parteien eng mit wirtschaftlich interessierten Energiekonzernen verbunden sind, ist das bislang ohne katastrophale Folgen geblieben. Wie die Atomlobby in der Bundesrepublik ihre Interessen durchzusetzen weiß, haben wir 2016 erlebt, als den Konzernen gegen eine geringe Gebühr die Haftungsrisiken für die strahlenden Müllberge abgenommen und auf die Steuerzahler übertragen wurden.

Immer mehr drängt sich die Frage auf: Wer kontrolliert eigentlich die Kontrolleure? Der Euratom-Vertrag im Rahmen der EU ist bis heute auf die Förderung der Atomenergienutzung in Europa festgelegt. Sorgsam achtet diese Instanz darauf, dass die Atomaufsicht alleinige Sache der Mitgliedsstaaten bleibt. Auch die Bundesregierung verweist immer wieder darauf, dass das Atomenergiegeschäft Sache der jeweiligen Staaten sei. Wer aber soll dann eingreifen, wenn das Kontrollsystem national versagt und große Teile der Bevölkerung nicht nur in Belgien, sondern auch in Deutschland das Risiko einer Atomkatastrophe ertragen müssen? Aus meiner Sicht ein Dilemma, dass nur in einer Weise beantwortet werden kann: Stillegung aller Atomanlagen in Europa und auch anderswo. Das schließt die Uranfabriken in Gronau und Lingen ausdrücklich ein.