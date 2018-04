SPD-Parteitag: ­Rededuell geplant

Berlin. Die beiden Kandidatinnen für den SPD-Vorsitz, ­Andrea Nahles und Simone Lange, treten beim Sonderparteitag in Wiesbaden am Sonntag voraussichtlich in einem Rededuell gegeneinander an. »Ich glaube, dass sich beide 30 Minuten vorstellen können«, sagte Generalsekretär Lars Klingbeil am Mittwoch in Berlin. Das werde am Sonnabend bei den Gremiensitzungen entschieden. Die Flensburger Oberbürgermeisterin Lange will anders als Nahles das Hartz-IV-System abschaffen und verlangte vergangene Woche von ihrer Partei, sich für Deeskalation im Syrien-Konflikt einzusetzen. Lange musste vehement einfordern, auf dem Parteitag genauso viel Redezeit zu erhalten wie Nahles. Die 600 Delegierten sollen auch Fragen an beide Kandidatinnen stellen können. Nahles war vom SPD-Vorstand nominiert worden, Lange bekam aber bei einer Deutschlandtour viel Zustimmung an der Basis. (dpa/jW)