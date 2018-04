»Falsche Stellschrauben«

Wird von interessierter Seite gern als Horrorszenario für die Sozialsysteme dargestellt: Die Alterung der Gesellschaft Foto: Patrick Pleul/dpa

Die Erkenntnis ist eigentlich ohne Überraschungswert: Durch politisches Umsteuern wären die Belastungen der Rentenkassen infolge der Alterung der Gesellschaft auf einen Bruchteil des Erwarteten reduzierbar. Wissenschaftler der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung und der Arbeiterkammer (AK) Wien stellten am Mittwoch in Berlin eine Studie vor, in der sie in Szenarien untersucht haben, welche Auswirkungen auf die Sozialkassen es hätte, wenn die Einkünfte der Erwerbstätigen wesentlich höher und stabiler sind als derzeit. Das Ergebnis: Wäre der Anteil »qualitativ hochwertiger« Jobs höher, müsse am bestehenden Renten- und Sozialsystem der gesetzlichen Rente kaum etwas geändert werden, meinte Gustav Horn, wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK), der Böckler-Stiftung. Denn die Mehrkosten, die durch den »demographischen Wandel« entstehen, würden dann nur noch ein Drittel bis ein Fünftel dessen betragen, was bislang erwartet wird.

Konkrete Vorschläge an die Politik sind nicht Bestandteil des Papiers »Den demographischen Wandel bewältigen: Die Schlüsselrolle des Arbeitsmarktes«. Horn erklärte, die Stiftung schlage zunächst die Bildung einer Kommis­sion vor, die Ideen zur Stärkung der »Verhandlungsmacht« der Beschäftigten etwa in Tarifverhandlungen erarbeiten sollten. Denn die erodiert seit Jahren, wie zahlreiche frühere Untersuchungen des ebenfalls an der aktuellen Studie beteiligten Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der Stiftung gezeigt haben. Eine Stellschraube wäre nach Ansicht des Wissenschaftlers die sogenannte Allgemeinverbindlichkeitserklärung (AVE), mit der Tarifabschlüsse mit Unternehmerverbänden für ganze Branchen bindend werden könnten. Um das zu erreichen, wären Gesetze und Verordnungen nötig, gegen die sich die deutsche Wirtschaft und ihre Lobbyisten bislang erfolgreich gestemmt haben.

In etlichen anderen europäischen Ländern sind AVE dagegen gängige Praxis. Als leuchtendes Beispiel in Sachen guter Arbeit nannte Horn Schweden. Dort seien nur rund drei Prozent der Erwerbstätigen geringfügig und prekär beschäftigt. In der Bundesrepublik dagegen seien es mittlerweile 22 bis 23 Prozent. Hierzulande gelte es nun, die »brachliegenden Beschäftigungspotentiale« insbesondere von Frauen, Älteren sowie Geflüchteten und Migranten zu nutzen und familienfreundliche und zugleich anständig entlohnte Stellen zu schaffen. Bei Frauen, so ein Ergebnis der Studie, sinkt die Erwerbsbeteiligung von 69 auf gerade noch 58 Prozent, wenn man diejenigen »herausrechnet«, die lediglich einen Minijob haben. Angesichts des insgesamt hohen Anteils »Unterbeschäftigter« müssten die tatsächlich in die Sozialkassen einzahlenden Erwerbstätigen schon heute wesentlich mehr Rentnern ihre Bezüge finanzieren als es gängige Statistiken erkennen lassen. Zur Methodik der Untersuchung gehört, dass den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten neben den Rentnern auch alle Erwerbstätigen entgegengestellt werden, die teilweise von staatlichen Leistungen abhängig sind. Dieser Berechnung zufolge kamen bereits 2013 auf 100 Erwerbstätige 68 Bezieher von Transferzahlungen.

Josef Wöss, AK Wien, einer der Autoren der Studie, betonte, die »Fixierung« der deutschen Politiker und ihrer Berater auf die Demographie sei »schlicht und einfach falsch«. Die aktuellen Ergebnisse belegten, dass es ganz andere »Stellschrauben« gebe, als das Niveau der gesetzlichen Rente zu senken bzw. die Beiträge oder das Renteneintrittsalter zu erhöhen.

Den heute schon oder in den nächsten 20 Jahren mit Altersarmut Konfrontierten bringt eine neue Arbeitsmarktpolitik jedoch wenig. Das räumten die anwesenden Autoren, IMK- und WSI-Vertreter auf jW-Nachfrage ein. Eine Studie der Freien Universität hat beispielsweise gezeigt, dass die Durchschnittsrente von Frauen der Geburtsjahrgänge 1962 bis 1966 voraussichtlich 700 Euro in den alten und 680 Euro in den neuen Bundesländern betragen wird. Rudolf Zwiener vom WSI betonte, frühere Berechnungen seines Instituts gemeinsam mit der AK hätten gezeigt, dass eine Mindestrente von 1.000 Euro, wie sie in Österreich gezahlt wird – und die nur durch ein hohes Partnereinkommen geschmälert werden kann – auch in der Bundesrepublik ohne weiteres finanziert werden könnte. In der BRD müssen arme Rentner die sogenannte Grundsicherung im Alter beantragen, bei der die »Bedürftigkeit« umfassend geprüft wird.