Super-GAU möglich

»Gefahr eines Versagens des Reaktordruckbehälters nicht ausgeschlossen«: Protestaktion in Brüssel (Februar 2016) Foto: LAURENT DUBRULE/EPA

Die belgische Atomaufsicht verstoße bei der Bewertung der Risiken der Atommeiler in Tihange 2 und Doel 3 gegen international anerkannte Sicherheitsstandards. Das ist der zentrale Vorwurf, den am letzten Wochenende unabhängige Atomexperten auf einer Tagung der Städteregion Aachen begründeten. Darunter waren die ehemaligen Leiter der deutschen und US-amerikanischen Atomaufsicht, Wolfgang Renneberg und Gregory Jaczko. Als Schirmherr der Veranstaltung fungierte NRWs Ministerpräsident Armin Laschet (CDU). Tenor: Belgiens Atomaufsicht FANC missachte »international anerkannte Bewertungsmaßstäbe für die Sicherheit von Kernkraftwerken«, die »Gefahr eines Versagens des Reaktordruckbehälters ist nach den vorliegenden Untersuchungen praktisch nicht ausgeschlossen«, die »Freisetzung von radioaktiven Stoffen« als Folge eines Unfalls könnten zur »weiträumigen Unbewohnbarkeit von Landstrichen – bis weit in die Aachener Region hinein« führen. Zentrale Aussage der Tagung: »Solange der Sicherheitsnachweis für den Reaktordruckbehälter nicht erbracht ist, darf der Reaktor nicht betrieben werden.«

Diese alarmierenden Feststellungen und Schlussfolgerungen wurden am letzten Wochenende in Aachen von der »Internationalen Vereinigung unabhängiger Nuklearexperten« (INRAG) vorgebracht. Zur INRAG gehören nicht nur ehemalige oberste Atomaufseher aus Deutschland und den USA sowie weitere unabhängige Experten aus Österreich, Bulgarien, Frankreich, Schweden und Großbritannien. Heftige Kritik an der Atomaufsicht FANC formulierte auch z. B. der sich nach eigener Aussage als Atombefürworter bezeichnende Rene Boonen von der Katholischen Universität Leuven (Belgien).

Über 200 Gäste waren am Samstag in Aachen zu den nicht immer einfach verständlichen Vorträgen der Atomexperten erschienen. Die Sorge der Teilnehmer, dass sie in der Großregion Aachen wegen des nur knapp 70 Kilometer entfernten Atomreaktors Tihange2 auf einem nuklearen Pulverfass sitzen, war nahezu greifbar. Detailliert zeigten die Referenten auf, dass die bisherigen Erklärungen der belgischen Atomaufsicht über die Entstehung der über 3.000 Risse in Tihange 2 und der mehr als 13.000 Risse im Reaktordruckbehälter von Doel 3 nicht ausreichend seien, voller Widersprüche steckten und damit eine nukleare Katastrophe ermöglicht werden könne. Auf Basis von ihm vorliegenden Unterlagen formulierte Wolfgang Renneberg den Verdacht, dass die Messdaten über die Risse in dem Reaktordruckbehälter manipuliert wurden. Jaczko sprach davon, dass wirtschaftliche und finanzielle Interessen in Belgien dazu geführt hätten, dass die Riss-Reaktoren wieder ans Netz gehen durften. Die belgische Atomaufsicht FANC bestreitet weiterhin alle Vorwürfe.

In seiner per Video übermittelten Grußbotschaft an die Teilnehmer der Tagung betonte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU), dass er weiter auf die belgische Regierung Druck für die Stilllegung der Riss-Reaktoren machen werde. Zwar will auch er die Uranexporte aus Deutschland für die belgischen AKWs stoppen. Bislang aber lehnt er die Stilllegung der Uranfabriken in Gronau und Lingen, die vom Atomausstieg immer noch ausgenommen sind, ab. Die Fraktionen von Die Linke und den Grünen haben im März Anträge in den Bundestag eingebracht, in denen die Stilllegung dieser Urananlagen verlangt wird. Laut Koalitionsvertrag wollen CDU/CSU und SPD eine »rechtssichere« Lösung finden, um diese Exporte zu stoppen. Im SPD geführten Umweltministerium hält man das nur für möglich, wenn die Stilllegung atomrechtlich umgesetzt wird. Gutachten dazu liegen in der Schublade.

Erklärung der INRAG und Vorträge zur Tagung: kurzlink.de/Nukleare_Risiken