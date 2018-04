Berlins Hauptbahnhof am Freitag gesperrt

Berlin. Eine Bombenentschärfung wird am Freitag den Berliner Hauptbahnhof zeitweise lahmlegen. Wie die Deutsche Bahn mitteilte, fahren ab 10.00 Uhr die Züge durch und halten nicht mehr am Hauptbahnhof. Es werde Umleitungen und Unterbrechungen geben, sagte eine Sprecherin. Bei Bauarbeiten war ein 500-Kilo-Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Für die Entschärfung wird die Polizei am Freitag ab 9.00 Uhr ein Gebiet mit einem Radius von 800 Metern räumen. (dpa/jW)