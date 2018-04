Der Prozess

Auf dem Weg zu höheren Weihen: Point Guard Ben Simmons (l.) von den Philadelphia 76ers Foto: Bill Streicher/ USA TODAY Sports

Das schlimmste für ein Team in den US-Sportarten ist nicht etwa, eine Saison auf einem der hinteren Ligaplätze zu beenden, sondern im Mittelfeld vor sich hin zu vegetieren. Denn zum einen kann man in den nordamerikanischen Ligen sowieso nicht absteigen, und zum anderen übt durch das Draft-System, bei dem die am schlechtesten plazierten Teams die besten Nachwuchsspieler angeln können, auch ein letzter Platz einen gewissen Reiz aus. Deshalb begegnet man in der nationalen Basketballiga NBA vermehrt der Strategie des »Tanking« – dem absichtlichen Verschlechtern des Kaders.

Dieses Vorgehen hat zum Zweck, sich die besten Talente zu sichern. Eine Wette auf die Zukunft also. Die Philadelphia 76ers gingen diese Wette in den letzten Jahren nicht nur einmal ein. Mittlerweile verfügen sie über eines der talentiertesten Teams der Liga. In dieser Saison gelang es, sich mit den jungen Spielern das erste Mal seit der Saison 2011/12 für die Playoffs zu qualifizieren. In der ersten Runde gegen Miami Heat ist die Mannschaft der Favorit, die erste Partie endete am Sonntag 130:103 für die 76ers. Die Experten sind sich einig: In der nahen Zukunft führt der Weg zum Titel nur über die »Sixers«. Doch der Weg zur neuen Größe war steinig.

Die Traditionsfranchise befand sich nach der Saison 2012/13 am Scheideweg. Zwar kämpfte das Team regelmäßig um die Teilnahme an den Playoffs, eine reelle Chance auf den Meistertitel hatte Philadelphia jedoch nicht. Damit befand sich der dreimalige Champion in jener Lage, die in der NBA am meisten gefürchtet wird: Mittelmaß. Hier kommt der ehemalige Manager Sam Hinkie ins Spiel.

Der heute 40jährige wurde im Sommer 2013 von den Sixers engagiert, um aus einer mediokren Mannschaft ein Spitzenteam zu formen. Sein Ansatz war radikal: Die besten Spieler wurden im Tausch für Draft-Picks (das Recht, Spieler an einer festgelegten Position zu »ziehen«) an andere Teams abgegeben. Die mittelfristige Teilnahme an den Playoffs wurde für eine ungewisse Zukunft geopfert, denn das Team war ohne ihre Leistungsträger zum Verlieren verdammt. Genau das war jedoch der Plan, der mit dieser Konsequenz in der NBA bislang noch nicht umgesetzt worden war. Ein Plan, der bald unter dem Titel »The Process« firmierte. Auf dem Papier wirkt die Gleichung einfach: verlieren, talentierte Spieler aussuchen und danach gewinnen. Doch so simpel ist es nicht. Nicht alle Jahrgänge sind gleich stark, nicht alle Spieler haben letztlich das Zeug, eine Franchise zum Erfolg zu führen. Einfach ausgedrückt: Ein LeBron James wächst eben nicht auf den Bäumen.

Das machte sich bemerkbar: Die von den Sixers ausgewählten Nachwuchsspieler blieben zunächst die erhofften Leistungen schuldig. Die Wende zum Besseren blieb aus, die Niederlagen wurden zur Gewohnheit. Die Kritik an Hinkie und seiner Vorgehensweise wuchs immer mehr. Er selbst rückte von seinem Plan jedoch nicht ab. »Trust the process« (»Vertraue dem Prozess«) wurde zu seinem Mantra. Und tatsächlich schien sich das Blatt zu wenden. Denn mit Joel Embiid und Ben Simmons zog Philadelphia 2014 und 2016 die zwei wahrscheinlich besten Spieler ihres Jahrgangs. Beide sind jedoch so talentiert wie verletzungsanfällig.

Der Prozess schien gescheitert. Hinkie musste 2016 bereits vor der Verpflichtung von Simmons seinen Hut nehmen. Für ihn übernahm der alte Hase Bryan Colangelo. Doch die beiden jungen Hoffnungsträger entwickelten sich in Folge tatsächlich zu Spitzenspielern. Vor allem der Australier Simmons gilt als aussichtsreicher Kandidat, einmal die Nachfolge von LeBron James als Bester der Liga anzutreten. Der »Prozess« findet auch ohne seinen Vater Hinkie offenbar ein erfolgreiches Ende.