Kranke Geschäfte

Alles hat seinen Preis. Zentrale von Goldman Sachs in New York Foto: Mark Lennihan/AP/dpa

Goldman Sachs New World Headquarters ist ein 228 Meter hoher Wolkenkratzer in New York City. Das protzige Gebäude symbolisiert das Selbstbewusstsein einer Bank, die an allen wichtigen Finanzplätzen der Welt präsent ist.

Am Dienstag legte das Institut in New York die Bilanz für das erste Quartal vor. In den ersten drei Monaten diesen Jahres erzielte Goldman einen Gewinn von 2,8 Milliarden US-Dollar. Die Erträge summierten sich auf zehn Milliarden Dollar. Die Bank verbuchte Erträge von 2,31 Milliarden Dollar im Aktienhandel und 2,07 Milliarden Dollar bei Anleihen, Währungen und Rohstoffen – 38 beziehungsweise 23 Prozent mehr als im Vorjahr.

Goldman ist keine Bank, die brachliegendes Kapital sinnvollen Verwendungen zuführt, indem sie Einlagen sammelt und Kredite vergibt. Goldman Sachs ist eine Investmentbank. Ihre Domäne ist das Geschäft mit Wertpapieren. Sie kauft und verkauft Aktien, verzinsliche Papiere und handelt mit eigenen Finanzprodukten. »Wo auch immer große Geldsummen von einem Ort zum anderen verschoben werden, ist die amerikanische Investmentbank dabei«, schrieb der Wirtschaftsjournalist Wolfgang Münchau bereits 2007 in der Financial Times Deutschland. »Sie verfügt über dermaßen viel legales Insiderwissen, dass sie als Investor einen natürlichen Vorteil hat, ohne irgendein Gesetz brechen zu müssen.« Besonders riskant ist die Spekulation mit Derivaten. Sie gibt es in vielen Variationen – Optionen, Futures, Zertifikate und andere. Das Derivat ist eine Art »Wettschein«. Mit ihm wettet der Anleger zum Beispiel darauf, dass der Wert einer bestimmten Aktie steigen wird. Steigt der Kurs, gewinnt er. Fällt der Kurs, verliert er.

Die gestiegene Bedeutung des Wertpapierhandels hat zu tun mit den riesigen Kapitalüberschüssen, die in der produktiven Sphäre nicht profitabel angelegt werden können. Und sie widerspiegelt, dass Buchkredite mehr und mehr zurückgedrängt werden durch handelbare Wertpapiere. Kreditforderungen werden verbrieft und veräußert. Auch Goldman war beteiligt am Handel mit Derivaten aus Krediten, die sich als »Schrottprodukte« erwiesen, weil die Schuldner die Kredite nicht zurückzahlen konnten.

Das rasante Wachstum des Handels und der Spekulation mit Wertpapieren, vor allem mit Derivaten, ist parasitär. Es bringt Profite ohne sinnvolle Leistung, passt systemkonform zur Logik des maßlosen Kapitals. Goldman Sachs berät Millionäre, wie sie ihr Kapital anlegen, und Unternehmen, wie sie sich welches beschaffen können, unterstützt sie beim Gang an die Börse, hilft Konzernen, die fusionieren oder andere übernehmen wollen. Und kassiert dafür Provisionen. So fädelte Goldman Sachs die feindliche Übernahme von Mannesmann durch Vodafone im Jahre 2000 ein – Kaufpreis 190 Milliarden Euro –, vermittelte den Verkauf der irischen Depfa-Bank an die deutsche Hypo Real Estate, organisierte 1998 sowohl die Fusion zwischen Daimler und Chrysler als auch die Trennung der beiden Autogiganten im Jahre 2007. Goldman gehört zu den Banken, die dem Leverkusener Chemie- und Pharmakonzern Bayer AG Milliarden für die Übernahme des US-Agrarchemieriesen Monsanto zur Verfügung stellten. Monsanto produziert genmanipuliertes Saatgut und den Unkrautvernichter Glyphosat, der im Verdacht steht, krebserregend zu sein.

Der Pharmaindustrie rät das Geldhaus in der am 10. April veröffentlichten Studie »Die Genom-Revolution« davon ab, Kranke zu heilen. Menschenleben zu retten und Patienten gut zu versorgen, seien ein schlechtes Geschäftsmodell, wie der US-Sender CNBC am 11. April berichtete. »Die Möglichkeit, Behandlungen zu entwickeln, die nach nur einer Anwendung die Heilung vollbringen, ist einer der attraktivsten Aspekte der Gentherapie, der gentechnisch veränderten Zelltherapie und der Genbearbeitung«, schrieb Goldman-Analystin Salveen Richter. Solche Behandlungen hätten allerdings im Vergleich zu Behandlungen von chronischen Krankheiten ganz andere Prognosen in Bezug auf wiederkehrende Umsätze. »Obwohl dieses Angebot einen enormen Wert für die Patienten und die Gesellschaft hat, könnte es eine Herausforderung für die Entwickler von Genom-Medizin darstellen, die einen nachhaltigen Geldfluss suchen«, fügte die Analystin hinzu.

Greg Smith, ein ehemaliger Mitarbeiter der Bank, rügte am 19. Oktober 2012 in der New York Times die »unmoralische Profitgier« von Goldman. Kunden würden nur als Profitquelle wahrgenommen. Mit der Politik ist die Bank eng verfilzt. Mario Draghi, der Präsident der Europäischen Zentralbank, Robert Zoellick, Präsident der Weltbank von 2007 bis 2012, Mario Monti, Italiens Premierminister von 2011 bis 2012, waren ehemalige Mitarbeiter. US-Präsident Donald Trump warf den Investmentbankern vor, im Wahlkampf seine Konkurrentin Hillary Clinton unterstützt zu haben. Nach der Wahl holte er jedoch drei Mitarbeiter von Goldman in seinen Beraterstab.

In der Weltfinanzkrise 2009 profitierte Goldman Sachs von der Pleite seines Konkurrenten Lehman Brothers und von der Rettung der American International Group (AIG) durch Steuergeld. Die US-Regierung half dem Versicherungskonzern mit 182,5 Milliarden US-Dollar – eine in der Geschichte des Kapitalismus einmaligen Summe. Goldman war einer der größten Gläubiger der AIG, erhielt als »systemisch bedeutsames Finanzinstitut« auch direkt Rettungsgeld der US-Regierung.