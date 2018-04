Keine Alternative zu einer Welt des Friedens

Die Lagerarbeitsgemeinschaft Buchenwald-Dora e. V. verabschiedete am Sonntag in der Gedenkstätte Buchenwald eine Erklärung:

Bedeutsame Bestandteile der faschistischen Ideologie sind Rassismus und Antisemitismus. Die NSDAP verstand den »Kampf gegen das Judentum« als eine ihrer wichtigsten Aufgaben. Der Antisemitismus wurde mit aktuellen politischen, ökonomischen und kulturellen Problemen der Zeit verbunden und in den Rang existentieller Notwendigkeit erhoben. Organisierte antijüdische Übergriffe und Boykottaktionen schürten Judenfeindlichkeit und Rassismus. In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 brannten in Deutschland Hunderte Synagogen. Eine hysterische Meute plünderte Tausende jüdische Geschäfte. Etwa 30.000 jüdische Männer wurden verhaftet und (...) in die Konzentrationslager verschleppt.

Die Auswirkungen dieser Aktion im KZ Buchenwald vor achtzig Jahren waren Thema des von der Lagerarbeitsgemeinschaft Buchenwald-Dora durchgeführten IX. Treffens der Nachkommen, zu dem ehemalige Häftlinge, Antifaschistinnen, Antifaschisten und zahlreiche Gäste eingeladen waren.

73 Jahre nach der Befreiung vom deutschen Faschismus sehen wir mit Sorge das Aufleben von Antisemitismus, weit verbreiteten Rassismus und zunehmende Gewalt. Diese Erscheinungen gehen einher mit massenhaft verbreiteter Gleichgültigkeit.

Von unserem Treffen aus mahnen wir mit dem am 19. April 1945 auch von jüdischen Überlebenden geleisteten Schwur von Buchenwald (»Die Vernichtung des Nazismus mit seinen Wurzeln ist unsere Losung. Der Aufbau einer neuen Welt des Friedens und der Freiheit ist unser Ziel«) zu menschlich vernünftigem und politisch verantwortungsbewusstem Handeln. Es gibt zu einer Welt des Friedens und der Freiheit, ohne Faschismus keine Alternative!

Aus diesem Grund rufen wir auch von diesem Platz hier alle politisch Verantwortlichen in der Welt auf, für die gegenwärtigen Konflikte, insbesondere in Syrien und im Nahen Osten, vernünftige Lösungen zu finden und nicht mit Waffengewalt zu handeln.

Der Verein Rote Hilfe wies am Montag in einer Pressemitteilung eine Verbotsforderung zurück:

In einem aktuellen Artikel (Bewarder, M.: »Extrem links und stark wachsend«, Welt online, 14. April) stellt Armin Schuster, Obmann der CDU im Innenausschuss, die Forderung nach einer Prüfung des Verbotes der Roten Hilfe e. V. auf. Als Begründung wird ein angeblich »rechtsstaatsfeindliches Verhalten« angeführt.

Hierzu erklärt Heiko Lange, Mitglied im Bundesvorstand der Roten Hilfe: »Dieser neuerliche Angriff auf unseren Verein ist purer Populismus. Die Rote Hilfe e. V. ist seit vielen Jahren Teil der politischen Landschaft in der BRD. Wir sind unbequem, weil wir politische Justiz gegen Linke thematisieren und gegen Polizeigewalt eintreten, die es ja angeblich nicht geben soll. Wer aber an Demonstrationen teilnimmt, weiß, dass sie zum Alltag linker Aktivisten gehört. Darüber hinaus wird von konservativer Seite gerne ein Schreckensbild unseres Vereins gezeichnet, das mit der Realität nichts zu tun hat. Die Rote Hilfe e. V. ist ein offener, pluraler Verein für alle linken Initiativen und sozialen Bewegungen. (…) Angesichts der repressiven Verhältnisse ist die Arbeit der Roten Hilfe e. V. folgerichtig und notwendig, nicht extremistisch.«

www.rote-hilfe.de