»Die Wut der Bevölkerung besser verstehen lernen«

Am 29. April führt die Partei Die Linke eine Konferenz über Stadtteilarbeit in Bochum durch. Diese trägt den Titel: »Was tun gegen soziale Ungleichheit und Rechtspopulismus?«. Was müsste denn getan werden?

Die Politik der letzten Jahre wurde für das Portemonnaie der Milliardäre und ihrer Banken und Konzerne gemacht, bezahlt haben das breite Teile der Bevölkerung, die faktisch enteignet wurden. Die Folge ist eine Legitimationskrise der parlamentarischen Demokratie, immer mehr Menschen wenden sich enttäuscht ab. Das haben wir im Ruhrgebiet hautnah erlebt. In den Landtags- und Bundestagswahlen schmierten die großen Parteien hier ab, insbesondere die SPD hat massiv verloren. Gleichzeitig hat die AfD Wahlerfolge im Ruhrgebiet feiern können. Ihre NRW-Hochburgen liegen alle im Pott, wo die Armutsquote hoch ist und eine Menge sozialer Probleme bestehen. Es gibt ganze Stadtteile, in denen heute – anders als früher – keine Partei mehr verankert ist. Als Linke müssen wir den Schlüssel zu genau diesen Stadtteilen suchen, zu diesen Menschen. Dafür die Konferenz: Vormittags soll es Schulungen geben für unsere Mitglieder, um unsere teilweise schon bestehende Stadtteilarbeit auszubauen. Nachmittags gibt es einen öffentlichen Teil mit einem hochkarätigen Podium. Die Konferenz soll ein Auftakt sein für die nächsten Jahre: Wir wollen unsere Stadtteilarbeit neu ausrichten.

Welche sozialen Probleme meinen Sie genau?

Das Ruhrgebiet leidet besonders unter der neoliberalen Politik der letzten Jahre. Wir haben hier eine durchschnittliche Armutsquote von etwa 20 Prozent. In Städten wie Gelsenkirchen lebt jedes dritte Kind von Hartz IV. Die Kommunen sind oft pleite, die öffentliche Infrastruktur ist mangelhaft. Dies betrifft beispielsweise Schulgebäude, die mancherorts nicht anders als marode beschrieben werden können. Vor allem Erwerbslose, Rentnerinnen und Rentner leiden unter Armut. Die Betroffenen fühlen sich – zu Recht – abgehängt und von der etablierten Politik betrogen. Viele gehen erst gar nicht wählen, andere wollen der etablierten Politik einen Denkzettel verpassen und wählen dann eben auch die AfD.

Vor den Wahlerfolgen der AfD galt Die Linke als die soziale Protestpartei. Was haben Sie falsch gemacht?

Ich denke, wir müssen als Linke besser verstehen, was für eine Wut und Enttäuschung in Teilen der Bevölkerung herrscht. Als Linke dürfen wir uns vor dieser Wut nicht fürchten, im Gegenteil. Wir müssen mit dieser Wut arbeiten und auf die Verantwortlichen lenken statt auf Sündenböcke. Es ist kein Erfolg, wenn wir gerade sozial Deklassierte, Menschen mit niedrigen Einkommen und Enttäuschte nicht erreichen. Es ist unser Job, mit ihnen Politik zu machen.

Also möchten Sie nicht, dass Studenten und hippe Kulturschaffende Ihre Partei unterstützen?

Das ist doch Unsinn, auf diesen Pappkamerad wurde echt schon genug geschossen. Selbstverständlich werben wir um jede Stimme. Es geht um eine Schwerpunktsetzung in unserer politischen Ausrichtung. Natürlich arbeiten auch Akademiker und Akademikerinnen in prekären Jobs oder haben Probleme, bezahlbaren Wohnraum zu finden. Dort gibt es gemeinsame Interessen. Und trotzdem haben der Postdoktorand und der Leiharbeiter nicht zwangsläufig dieselbe Lebenswelt, sie blicken möglicherweise unterschiedlich auf gesellschaftliche Probleme und drücken sich auch sprachlich unterschiedlich aus. Ich denke, dass wir als Linke manchmal lernen müssen, dass sozialistische Politik in der Krise des Kapitalismus nicht immer dasselbe ist, wie in einem Soziologieseminar an der Uni zu sprechen. Inhaltlich denke ich, dass die verbindende Klammer die sozialen Themen sind – hier müssen wir die verschiedenen Klassenmilieus verbinden.

Und wie wollen Sie derlei wohlklingende Ansätze finanzieren?

In Deutschland gibt es Geld wie Heu, es ist aber extrem ungleich verteilt. Von den 500 reichsten Deutschen lebt jeder vierte in Nordrhein-Westfalen. Das Vermögen der besitzenden Klasse wächst seit Jahren an, während heute 40 Prozent der Bevölkerung weniger Realeinkommen haben als vor 20 Jahren. Wir wollen den extremen Reichtum, Erbschaften und horrende Gewinne endlich vernünftig besteuern. Das Geld soll endlich in Bildung, Arbeitsplätze, Gesundheit und Wohnungsbau investiert werden. Darüber wollen wir mit den Menschen in den abgehängten Regionen ins Gespräch kommen und den Widerstand gemeinsam entwickeln.