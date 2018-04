Sozialdemokraten unter Druck

Die Demonstrationen in Bratislava hatten sich in den letzten tagen immer stärker auf die Forderung einer Absetzung des Polizeichefs Tibor Gaspar konzentriert (15. April 2018, Bratislava) Foto: Marko Erd/TASR/dpa

Die sozialdemokratisch geführte Regierungskoalition in der Slowakei steckt seit Monaten in der Krise. Die Ermordung des Journalisten Jan Kuciak und seiner Verlobten Ende Februar hat die Situation nur verschärft.

Am Dienstag hat nun auch der seit nicht einmal einem Monat amtierende Innenminister Tomas Drucker offiziell seinen Rücktritt bei Staatspräsident Andrej Kiska eingereicht. Drucker hatte diesen Schritt bereits einen Tag zuvor überraschend angekündigt. Er reagierte damit auf Druck aus den Medien und die anhaltenden Massenproteste in dem Land, die sich unter dem Motto: »Für eine anständige Slowakei« gebildet hatten. Nachdem Ministerpräsident Robert Fico und Innenminister Robert Kalinak, beide Sozialdemokraten, Ende März ihre Ämter niedergelegt hatten, forderten die Demonstranten vor allem den Rücktritt des Polizeichefs Tibor Gaspar. Konkrete Vorwürfe gegen Gaspar gibt es nicht, aber in den letzten Wochen wurde er zum Zielpunkt der Proteste gegen eine vermutete Verstrickung der Sozialdemokraten in mafiöse Strukturen.

»Ich habe keine Beweise gefunden, die es rechtfertigen würden, den Polizeichef abzusetzen«, sagte Drucker auf der Pressekonferenz am Montag. Er fügte hinzu, er trete zurück, weil er die Spaltung der Gesellschaft nicht habe aufheben können und dem nicht im Wege stehen wolle.

In einer Pressemitteilung von »Für eine anständige Slowakei« hieß es als Reaktion darauf: »Wir wollen weiterhin, dass Tibor Gaspar abgelöst wird. Der Polizeichef ist in den Augen der Menschen zum Symbol des Vertrauensverlustes in die Polizei geworden.«

Der neue Ministerpräsident Peter Pellegrini, der kommissarisch das Innenministerium übernahm, gab am Dienstag nachmittag bekannt, Gaspar werde seine Arbeit Ende Mai beenden. »Ich habe mich mit dem Polizeichef darauf geeinigt, dass es mit Blick auf die gegenwärtige Situation besser ist, wenn er seine Stelle aufgibt, um die Verhältnisse zu stabilisieren und die Gemüter zu beruhigen.« Die Frist bis Ende Mai sei nötig, weil er »mit seiner Entscheidung nicht die Polizei destabilisieren« wolle, fügte Pellegrini hinzu.

Linke politische Kommentatoren weisen darauf hin, dass die liberal-konservative und neofaschistische parlamentarische Opposition die Ermordung Kuciaks instrumentalisiere. »Leider hat der Professionalismus in den Mainstreammedien nach der Ermordung Jan Kuciaks und seiner Verlobten weiter abgenommen. Viele sind jetzt im Aktivistenmodus«, sagte der linke Journalist von DiEM25 Slovakia, Peter Weisenbacher, gegenüber junge Welt. Die Journalistin Alena Krempaska hatte bereits Ende März in einem Interview gegenüber Lefteast betont, dass die slowakischen Medien sehr emotional auf den Tod Kuciaks reagieren, dass über den Hintergrund aber weiterhin kaum etwas sicher gesagt werden kann. Klar sei nicht einmal, wer das eigentliche Angriffsziel war, der Journalist Kuciak oder seine Verlobte. Die von Krempaska angemahnte Vorsicht wurde am 11. April von der Sonderstaatsanwaltschaft (USP) laut TASR bestätigt. Die Polizei würde immer noch verschiedene Szenarien prüfen.