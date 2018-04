»Wollen Modellprojekt sein«

Der Widerstand gegen Verdrängung und Gentrifizierung in Berlin nimmt zu – in der Ratiborstraße könnten Senat und ­Anwohner aber noch eine einvernehmliche Lösung finden Foto: Christian Mang

Das Areal in der Ratiborstraße 14 ist noch typisch Kreuzberg: Ein Werkhof, eine Schlosserei, ein Biergarten, in dem auch politische Abendveranstaltungen stattfinden, ein Wagenplatz und eine Kita beleben das 2,8 Hektar große Gelände. Eine bunte Mischung ganz unterschiedlicher Menschen, die dennoch miteinander klarkommen und koexistieren. Wie aus einem Werbeprospekt für den weltoffenen Berliner Kiez.

Ebenfalls typisch für Kreuzberg ist aber, dass sich die Nutzer und Bewohner des direkt am Landwehrkanal gelegenen Grundstücks Sorgen um ihren weiteren Verbleib machen müssen. Friedrichshain-Kreuzberg muss – wie jeder andere Berliner Bezirk – »modulare Unterkünfte für Flüchtlinge«, sogenannte MUF, bauen. Einer der Standorte, den Bezirk und Senat dafür ausgewählt haben, ist die Ratiborstraße.

Das allerdings geschah scheinbar, ohne vorher groß überlegt zu haben, was denn mit den Menschen geschieht, die hier schon leben und arbeiten. »Wir sind vor dieser Entscheidung nicht informiert worden«, klagte eine Sprecherin des Wagenplatzes am Montag abend bei einer Informationsveranstaltung vor etwa hundert Nachbarinnen und Nachbarn. »Wir haben aus der Presse erfahren, dass wir ein MUF-Standort sind.«

Nachtragend sind die Aktivisten des neu gegründeten Vereins der Nutzerinnen und Nutzer aber nicht. Im Gegenteil. Es gebe ein gutes Gesprächsklima mit dem Bezirk, auch mit einigen Senatspolitikern stehe man in Kontakt, sagte Moritz Metz vom »Areal Ratiborstraße 14 V. i. G.«. »Es muss gewährleistet werden, dass wir alle bleiben können und uns das auch leisten können«, meinte Metz. »Wir sperren uns aber nicht grundsätzlich dagegen, dass hier auch Wohnraum entstehen soll.« Insbesondere gegen die Unterbringung von Geflüchteten wende man sich nicht: »Der globale Westen ist mit für die Kriege in jenen Ländern, aus denen Geflüchtete kommen, verantwortlich. Und wir alle müssen unsere Verantwortung tragen und Menschen aufnehmen«, so Metz.

Unter den Nachbarn gibt es dazu einen breiten Konsens. Ängste vor der Unterbringung von Geflüchteten äußert auch auf der Informationsveranstaltung für Anwohner niemand. Für Bedenken sorgt etwas anderes: Der Vorstoß des Senats könnte ein Türöffner für Gentrifizierer sein. Dann nämlich, wenn die Errichtung von Unterkünften zum Einfallstor für eine Wohnbebauung des Grundstücks wird. Die Ratiborstraße 14 jedenfalls ist ein Filetstück: Große Grünflächen, direkt am Wasser und doch mitten in Kreuzberg.

Auf dem Areal ist man indes dabei, eigene Pläne zu entwickeln, wie eine zukünftige Nutzung aussehen könnte. Zum einen wolle man mehr Möglichkeiten für Kleingewerbe schaffen. »In Kreuzberg wird Handwerk überall verdrängt. Diese Debatte ist noch nicht so im Fokus wie die über Mieten. Das Handwerk stirbt eher leise«, sagte Moritz Metz.

Geflüchtete wolle man auf nicht nur zwei, sondern sieben Standorte aufteilen. »Wir sind überzeugt davon, dass Integration besser gelingt, wenn es kleine Standorte sind. Das fügt sich besser in die Nachbarschaft ein«, erklärte Metz, der selbst eine Werkstatt auf dem Gelände unterhält. »Wir wollen durchaus ein Modellprojekt sein.«

Hat man auf dem Gelände schon mannigfaltige Vorstellungen über eine künftige Entwicklung der Ratibor 14, bleibt unklar, wie der Planungsstand beim Senat ist. Aus dessen Verwaltung für Integration, Arbeit und Soziales erfährt man zumindest, dass der Standort gerade einer »Tiefenprüfung« unterzogen werde. Es sei »zu früh, um zu sagen, was da gebaut wird«, so Pressesprecherin Regina Kneiding am Dienstag gegenüber junge Welt. Wann, was und für wie viele Menschen gebaut werde, dazu könnten nur die Kollegen aus dem Bereich Stadtentwicklung und Wohnen Auskunft geben. Aus einer jW-Anfrage dort geht nur hervor, dass noch kein Bebauungskonzept vorliegt. Von dem Vorschlag die Gesamtzahl von Geflüchteten auf mehr als die geplanten zwei Standorte zu verteilen, habe man keine Kenntnis.

Wie das Gelände entwickelt wird, bleibt abzuwarten. Die Kooperationsbereitschaft der lokalen Initiative ist jedenfalls eine Chance für den Senat von SPD, Die Linke und Grünen. Dieser könnte ein Problem der Stadtentwicklung zusammen mit jenen lösen, die von ihm betroffen sind.