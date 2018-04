EU schaltet wegen US-Zöllen WTO ein

Berlin. Im Streit um die neuen US-Zölle auf Stahl- und Aluminiumprodukte hat nach China jetzt auch die Europäische Union die Welthandelsorganisation (WTO) eingeschaltet. In einem von der WTO am Montag abend veröffentlichten Dokument beschwert sich die EU offiziell über die US-Maßnahmen und verlangt die Aufnahme von Beratungen mit der Regierung in Washington. Als Grund für ihren Antrag nennt die Europäische Union die Argumentation der Vereinigten Staaten für die Importzölle. Nach EU-Auffassung wurden sie nämlich nicht, wie von der US-Regierung behauptet, aus Sicherheitsgründen, sondern zum Schutz von Unternehmen vor ausländischer Konkurrenz verhängt. (dpa/jW)