Braune Siedler im Visier

Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei (Archivbild) durchsuchte am Dienstag Wohnungen von Verdächtigen Foto: Marius Becker/dpa

Wegen des Verdachts auf Gründung einer rechtsterroristischen Vereinigung hat die Bundesanwaltschaft am Dienstag in Niedersachsen, Bremen, Schleswig-Holstein und Thüringen Wohnungen von Verdächtigen durchsuchen lassen. Einer der Neonazis scheint in der jüngeren Vergangenheit auch intensiven Kontakt zur Islamistenszene gehabt zu haben.

Von den vier Beschuldigten sei aber zunächst niemand festgenommen worden, teilte die Behörde in Karlsruhe mit. An der Razzia in den frühen Morgenstunden waren Spezialeinsatzkommandos der Landeskriminalämter beteiligt. Die Bundesanwaltschaft wirft den Beschuldigten vor, sich spätestens Anfang 2017 unter dem Namen »Nordadler« zusammengeschlossen zu haben. Ihr Ziel sei ein Wiedererstarken des Nationalsozialismus in Deutschland. Dazu habe die Gruppe auch Anschläge auf politische Gegner in Erwägung gezogen, jedoch noch nicht näher geplant.

Die Facebook-Seite »Nordadler« wirbt für eine längerfristige Strategie: Im »Autarkie- und Oppositionsprojekt Nordthüringen« sollen sich völkische Siedler »germanischen Glaubens, Atamanen oder Nationalsozialisten« niederlassen und zum Beispiel »Schulungszentren für politische Soldaten« errichten. Aus einer am Sonntag eingestellten Fotostrecke geht hervor, dass dafür im Harz bereits geeignete Gebäude gefunden und Renovierungsarbeiten begonnen wurden. Dafür suchte die Gruppe finanzielle und praktische Unterstützer. Wichtig sei aber, sich »vorsichtig vorzutasten«, gezielt Immobilien in Dörfern zu erwerben, Anschluss an Dorfgemeinschaft zu suchen und irgendwann auch Gemeinderäte oder Bürgermeister zu stellen.

Laut Bundesanwaltschaft haben sich die Beschuldigten aber parallel zu diesem »Vortasten« bemüht, Waffen, Munition und Baumaterial für Brand- und Sprengvorrichtungen zu beschaffen.

Die Facebook-Seite »Nordadler« verweist auf eine Homepage, in deren Impressum Wladislaw S. aus Katlenburg-Lindau in Niedersachsen steht. Kurioserweise war der Neonazi ausgerechnet in einem Islamistenprozess Ende 2017 vom Landgericht Braunschweig zu einer Geldstrafe und 100 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt worden. Der damalige Hauptangeklagte Sascha L., ein deutscher Konvertit, hatte längere Zeit bei Wladislaw S. gewohnt. Er war in dem Verfahren wegen der Vorbereitung einer staatsgefährdenden Gewalttat zu drei Jahren und drei Monaten Haft verurteilt worden. Es ging um den Bau von Sprengfallen, mit denen Polizeibeamte verletzt oder getötet werden sollten. Wladislaw S. wurde vorgeworfen, die Anschlagspläne gebilligt und Beihilfe geleistet zu haben. Er soll Videos von Probesprengungen angefertigt und Sascha L. in dessen Plänen bestärkt haben. Vor Gericht hatte er sich selbst als Nationalsozialist bezeichnet. Nach einem Bericht der Braunschweiger Zeitung im Oktober hatte der zuständige Oberstaatsanwalt die Frage aufgeworfen, ob die Angeklagten versucht hätten, eine Querfront aus Neonazis und Islamisten »gegen den gemeinsamen Gegner BRD und ihre ›Judendiener‹« zu gründen.

Nach Informationen des Norddeutschen Rundfunks (NDR) ist Wladislaw S. nun einer der vier Verdächtigen, deren Wohnungen in Sachen »Nordadler« durchsucht wurden. Antisemitismus, autoritäres Denken und die Strategie, mit Parallelgesellschaften eine Hegemonie anzustreben, sind jedenfalls Gemeinsamkeiten der völkischen Siedler mit islamischen Fundamentalisten, die ihnen oft als abschreckendes Beispiel für Überfremdung dienen.