USA geben Sulzers Vermögen wieder frei

Zürich. Der Schweizer Maschinenbauer Sulzer kann in den USA wieder seinen Geschäften nachkommen. Das US-Finanzministerium habe die Blockade der Vermögenswerte komplett aufgehoben, teilte Sulzer am Montag mit. Sulzer übernimmt in diesem Zusammenhang von seinem größten Aktionär, der Renova Holding des russischen Oligarchen Wiktor Wekselberg, fünf Millionen Aktien zu einem Preis von 109 Franken (92 Euro) je Titel im Wert von 546 Millionen Franken. Damit sinkt dessen Beteiligung unter die Schwelle von 50 Prozent.(Reuters/jW)