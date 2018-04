Frankfurt am Main. Die Bankenaufsicht der Europäischen Zentralbank (EZB) will von der Deutschen Bank wissen, was eine Abwicklung ihres Investmentbankings kosten würde. Dazu liefen bereits seit Monaten Berechnungen, berichtete die Süddeutsche Zeitung am Montag. Es sei das erste Mal, dass die Aufsichtsbehörde eine entsprechende Simulationsrechnung von einer Großbank verlangt habe. (dpa/jW)