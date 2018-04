Türkei: Proteste gegen Ausnahmezustand

Foto: Murad Sezer/Reuters

Istanbul. Anhänger der größten Oppositionspartei in der Türkei haben in Dutzenden Städten gegen den Ausnahmezustand protestiert. Die kemalistische Partei CHP organisierte am Montag nach eigenen Angaben in allen 81 Provinzen des Landes Demonstrationen, um die Aufhebung des Notstands zu fordern, der nach dem Putschversuch vom Juli 2016 verhängt worden war. Seither sind die demokratischen Grundrechte eingeschränkt. Der Ausnahmezustand würde ohne Verlängerung am Donnerstag auslaufen. (dpa/jW)