Israel lässt 207 Migranten frei

Jerusalem. Entsprechend einer Anordnung des Obersten Gerichtshofs hat Israel am Sonntag 207 afrikanische Einwanderer aus dem Gefängnis entlassen. Das teilte eine Sprecherin der israelischen Einwanderungsbehörde der Nachrichtenagentur AFP mit. In Israel leben nach Regierungsangaben rund 42.000 afrikanische Einwanderer. Im Februar waren 207 von ihnen aus einem Aufnahmezentrum ins Gefängnis überstellt worden, nachdem sie sich geweigert hatten, das Land zu verlassen. Der Oberste Gerichtshof Israels urteilte am 10. April, die Regierung müsse bis zum 15. April entweder einer Vereinbarung zur Aufnahme der Migranten durch andere Länder nachkommen oder sie andernfalls freilassen. (AFP/jW)