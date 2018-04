Streit um Ägäis zwischen Ankara und Athen

Athen. Die Streitigkeiten zwischen Griechenland und der Türkei um Hoheitsrechte in der Ägäis dauern an. Der türkische Ministerpräsident Binali Yildirim sagte nach Angaben der Nachrichtenagentur Anadolu am Montag, die türkische Küstenwache habe eine griechische Fahne von einer der Felseninseln der Ägäis entfernt. Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu erklärte nach einem Treffen mit NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg in Ankara, Griechenland solle nichts tun, was zu einer Krise führen könnte. Der griechische Regierungssprecher Dimitris Tzanakopoulos erklärte seinerseits, Griechenland werde keine Infragestellung seiner Hoheitsrechte akzeptieren. (dpa/ jW)