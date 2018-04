Zu den Sternen

Vorheriges

Als erster Mensch sah er am 12. April 1961 den blauen Planeten aus dem Weltall. Ein Privileg, das den sowjetischen Kosmonauten Juri Gagarin zum berühmtesten Raumfahrer der Epoche machte, in der die Menschheit ihre ersten Vorstöße in die unendlichen Weiten unternahm. Von der UNO 2011 zum Internationalen Tag der bemannten Raumfahrt ernannt, wird der 12. April in Russland bis heute als Tag der Kosmonauten begangen.

In den Jahrzehnten, die dem Flug der »Wostok 1« – die noch nicht viel mehr darstellte als eine Überlebenskapsel – folgten, überschritten mittlerweile fast 600 weitere »Terraner« die als Grenze zum Weltraum bestimmte Distanz von 100 Kilometern zur Erdoberfläche. Dutzende zahlten den Versuch dazu mit dem Leben. Um in Gagarins Klasse aufzusteigen, muss man unseren Planeten wie er im orbitalen Flug umkreist haben. Der am 9. März 1934 in einem Dorf bei Smolensk geborene Bauernsohn drehte nur eine Runde. Schon eine Stunde und achtundvierzig Minuten nach dem Start im kasachischen Baikonur spürte der erste Kosmonaut wieder Heimatboden unter den Füßen. Vom Schleudersitz aus der Landekapsel katapultiert, erreichte er diesen mit dem Fallschirm. Das war auf einem Acker südwestlich der am Unterlauf der Wolga gelegenen Stadt Engels.

Nach dem Schock, den die UdSSR dem Westen mit dem Start des Satelliten »Sputnik« am 4. Oktober 1957 verpasst hatte, war sie beim Wettlauf mit den USA ins All der Konkurrenz ein weiteres Mal einen Schritt voraus. Der bescheidene und sympathische Held des ersten Wostok-Unternehmens verunglückte am 27. März 1968 bei einem Übungsflug mit einem Jagdflugzeug. 50 Jahre nach seinem Tod ist Gagarin in Russland weiterhin jedem Kind ein Begriff. Eine Stadt nahe seines Geburtsortes trägt seinen Namen. In Umfragen nach den berühmtesten Russen taucht dieser regelmäßig unter den ersten drei auf. Denkmäler für den ersten Menschen im All finden sich weit seltener als solche für den sowjetischen Staatsgründer Lenin. Doch bei Reisen durch Russland stößt man immer wieder auf Skulpturen, die an Gagarin und die sowjetischen Raumfahrtpioniere erinnern.