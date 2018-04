Es gibt im Deutschen zwei bekannte Sätze zu Lügen. Der eine besagt, sie hätten kurze Beine. Der andere stammt von Joseph Goebbels, der etwa behauptete, man müsse eine Lüge nur oft genug wiederholen, damit sie als Wahrheit akzeptiert werde. Die beiden Sprüche sind nicht so weit voneinander entfernt, wie es scheint. Was wir im Augenblick seitens der westlichen Propaganda erleben, ist der Versuch, die kurzen Beine der einen Lüge dadurch zu verdecken, dass man eine neue verbreitet und darüber die erste in Vergessenheit geraten lässt.

Die Affäre Skripal umgibt allmählich der Nebel des Ungefähren. Die Sunday Times berichtete letztes Wochenende, Sergej und Julia Skripal sollten irgendwo im angelsächsischen Sprachraum neue Identitäten bekommen und einfach von der Bildfläche verschwinden. Damit niemand sie mehr ermorden – oder womöglich befragen? – könne. Und von der Geschichte nur die offiziellen Behauptungen und ein paar unbeachtliche Zweifel übrigbleiben, die sich im Internet versenden. Eine der Lügen à la Goebbels.

Mitte der Woche verbreitete Scotland Yard eine angebliche Erklärung von Julia Skripal, worin sie sich jede Kontaktaufnahme nicht nur seitens der russischen Botschaft und der Presse – das könnte man noch verstehen –, aber auch von seiten ihrer eigenen Familie verbat. Sorry, Gentlemen – das soll Ihnen jemand glauben? Eine junge Frau, gerade nach einer (angeblichen) Schwerstvergiftung genesen, soll mit ihren nächsten Angehörigen nichts mehr zu tun haben wollen? Wieviel Gehirnpersil haben die Herrschaften da eigentlich verabreicht?

Parallel dazu wird die nächste Sau durchs Dorf getrieben. Wieder was mit Giftgas. Die Quellen sind mehr als zweifelhaft: die als publizistische Wasserträger des islamistischen Terrorismus notorischen »Weißhelme«, die aus London über die Achtung die Menschenrechte in Syrien wachende »Beobachtungsstelle« sowie eine »Syrisch-Amerikanische Medizinische Gesellschaft«. Medien mit einem Rest an professionellem Anstand, von der New York Times über das Wall Street Journal und die BBC bis zur ARD, machten in ihren Berichten deutlich, dass »eine unabhängige Überprüfung der Vorwürfe nicht möglich« sei. Das ist zwar wenig mehr wert als ein Kreuzzeichen vor dem Bordellbesuch; aber immerhin.

Und was macht die deutsche Transatlantenpresse? Sie hetzt in Gestalt von Bild-Chefredakteur Julian Reichelt gegen das ARD-»Mittagsmagazin«, es mache sich – indem es die Vorbehalte gegen die Berichte an sein Publikum weiterreicht, als hätte dieses die Recherchemöglichkeiten der Profis aus Hamburg – zum Sprachrohr von »russisch-syrischer Propaganda«. Müsse er für so etwas Rundfunkgebühren zahlen, fragt Reichelt zeternd auf Twitter. Das zeigt immerhin, wie er sich Pressefreiheit vorstellt: als Ja- und Hurrageschrei.

Kann er übrigens kriegen. Die Taz, von Hermann L. Gremliza einst treffend als »ausgelagertes Volontariat der Bürgerpresse« charakterisiert, entblödete sich am Donnerstag nicht, in einem Kommentar nach »gezielten Luftschlägen der USA« als »einzig richtiger Antwort« zu rufen: »Jemand muss ihn (Assad, jW) stoppen«. Und wenn es Trump sei. Das sei »kein Argument dafür, einen Diktatoren gewähren zu lassen«, so zeigte der Autor, dass man auch ohne Beherrschung der deutschen Grammatik Gesinnungstexte absondern kann.

Adolf Hitler lobte am 10. November 1938 gegenüber den versammelten deutschen Chefredakteuren, die er »Schriftleiter« nannte, deren Leistung bei der Einstimmung der Bevölkerung auf den Krieg. Man müsse gewisse außenpolitische Vorgänge so darstellen, dass die Stimme des Volkes von sich aus nach Gewalt schreie. Und wenn das Volk nicht von sich aus nach Gewalt schreit? Ist es mit seiner »Kriegsangst« dafür verantwortlich, dass die Kriegsgefahr noch steige. Darauf kam am Freitag morgen Wolfgang Ischinger von der Münchener »Sicherheitskonferenz« im Deutschlandfunk.