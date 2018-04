Kontrolle von unten

»Der Sozialismus erfordert einen bewussten und massenhaften Vormarsch zu einer höheren Arbeitsproduktivität als unter dem Kapitalismus«: Demonstration anlässlich des 100. Jahrestages der Oktoberrevolution in Moskau Foto: REUTERS/Sergei Karpukhin

Die Bourgeoisie bei uns ist besiegt, aber noch nicht mit der Wurzel ausgerottet, nicht vernichtet und nicht einmal endgültig niedergerungen. Auf die Tagesordnung tritt deshalb eine neue, höhere Form des Kampfes gegen die Bourgeoisie, der Übergang von der sehr einfachen Aufgabe der weiteren Expropriierung der Kapitalisten zu der viel komplizierteren und schwierigeren Aufgabe der Schaffung von Bedingungen, unter denen die Bourgeoisie weder existieren noch von neuem entstehen kann. Es ist klar, dass das eine unermesslich höhere Aufgabe ist und dass es ohne ihre Lösung noch keinen Sozialismus gibt.

Nimmt man die westeuropäischen Revolutionen als Maßstab, so stehen wir jetzt ungefähr auf dem Niveau dessen, was in den Jahren 1793 und 1871 erreicht worden ist. Wir haben das gute Recht, stolz darauf zu sein, dass wir uns auf dieses Niveau erhoben haben und in einer Hinsicht zweifellos weiter gegangen sind, nämlich: dass wir in ganz Russland den höchsten Typus des Staates, die So­wjetmacht, dekretiert und errichtet haben. Wir können uns jedoch auf keinen Fall mit dem Erreichten zufrieden geben, denn wir haben den Übergang zum Sozialismus erst begonnen, haben aber das Entscheidende in dieser Hinsicht noch nicht verwirklicht.

Das Entscheidende ist die Organisierung einer strengen und vom gesamten Volk ausgeübten Rechnungsführung und Kontrolle über die Produktion und Verteilung der Produkte. (...) Deshalb könnte die Aufgabe in der gegenwärtigen Situation nicht ausgedrückt werden durch die einfache Formel: Fortsetzung der Offensive gegen das Kapital. (...) Das kann man klarmachen, indem man unsere Lage im Kriege gegen das Kapital mit der Lage eines siegreichen Heeres vergleicht, das – sagen wir – dem Feinde die Hälfte oder zwei Drittel seines Gebiets weggenommen hat und gezwungen ist, die Offensive zum Stillstand zu bringen, um Kräfte zu sammeln, die Vorräte an Kampfmitteln zu vergrößern, die Verbindungslinien auszubessern und zu verstärken, neue Depots anzulegen, neue Reserven heranzubringen usw. Die Unterbrechung der Offensive ist notwendig eben im Interesse der Eroberung des übrigen feindlichen Gebiets, d. h. im Interesse des vollständigen Sieges. (...)

Lakaien der Bourgeoisie haben uns oft vorgeworfen, wir hätten eine »rotgardistische« Attacke gegen das Kapital geritten. Ein alberner Vorwurf, genau der Lakaien des Geldsacks würdig. Denn die »rotgardistische« Attacke gegen das Kapital war seinerzeit durch die Verhältnisse unbedingt geboten: (Damals leistete) das Kapital (...) militärischen Widerstand (...). Militärischen Widerstand kann man nicht anders brechen als mit militärischen Mitteln, und die Rotgardisten haben die edelste und größte historische Tat vollbracht, die Werktätigen und Ausgebeuteten vom Joch der Ausbeuter zu befreien. (...) Die »rotgardistische« Attacke gegen das Kapital war erfolgreich, war siegreich, denn wir haben sowohl den militärischen Widerstand als auch den durch Sabotage geübten Widerstand des Kapitals gebrochen.

Bedeutet das etwa, dass die »rotgardistische« Attacke gegen das Kapital stets, unter allen Umständen angebracht ist, dass wir keine anderen Mittel des Kampfes gegen das Kapital haben? So zu denken wäre Kinderei. Wir haben mit der leichten Kavallerie gesiegt, wir haben aber auch schwere Artillerie. Wir haben mit den Methoden der Unterdrückung gesiegt, wir werden es verstehen, auch mit den Methoden des Verwaltens zu siegen. Man muss es verstehen, die Methoden des Kampfes gegen den Feind zu ändern, wenn sich die Verhältnisse ändern. (...)

Das ist eine eigenartige Epoche oder, genauer gesagt, Phase der Entwicklung, und um das Kapital restlos zu besiegen, muss man es verstehen, die Formen des Kampfes den eigenartigen Bedingungen dieser Zeit anzupassen. (...)

Ohne die Anleitung durch Spezialisten der verschiedenen Zweige des Wissens, der Technik und der Praxis ist der Übergang zum Sozialismus unmöglich, denn der Sozialismus erfordert einen bewussten und massenhaften Vormarsch zu einer höheren Arbeitsproduktivität als unter dem Kapitalismus, und zwar auf der Basis des durch den Kapitalismus Erreichten. Der Sozialismus muss auf seine Art, mit seinen Methoden – sagen wir konkreter, mit sowjetischen Methoden – diesen Vormarsch verwirklichen. Die Masse der Spezialisten aber ist unvermeidlich bürgerlich infolge der ganzen Beschaffenheit des gesellschaftlichen Lebens, das sie zu Spezialisten gemacht hat. (...) Infolge der erheblichen »Verspätung« mit der Rechnungsführung und Kontrolle überhaupt haben wir, obwohl wir die Sabotage zu besiegen vermochten, noch nicht die Verhältnisse geschaffen, die uns die bürgerlichen Spezialisten zu unserer Verfügung stellen; die Masse der Saboteure »geht zum Dienst«, die besten Organisatoren und die bedeutendsten Spezialisten aber kann sich der Staat entweder auf alte Art, auf bürgerliche Art (d. h. gegen hohe Bezahlung) nutzbar machen oder aber auf eine neue Art, auf proletarische Art (d. h. durch Schaffung jener Verhältnisse allgemeiner Rechnungsführung und Kontrolle von unten, die zwangsläufig und von selbst die Spezialisten unterordnen und heranziehen würden).