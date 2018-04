Die rote Gefahr

Freund der Freiheit. Der Chef der italienischen KP, Palmiro Togliatti, am 19. Juli 1947 in Rom Foto: picture-alliance / dpa

Der Wahlkampf in Italien im Frühjahr 1948 war von einer bis dahin unbekannten antikommunistischen Hysterie bestimmt. Im Vorfeld der für den 18. April anberaumten Parlamentswahlen verkündeten 300 regionale und rund 18.000 lokale Bürgerkomitees der von den USA finanzierten klerikalen Azione Cattolica auf unzähligen Kundgebungen in hasserfüllten Losungen, es gehe um die Wahl zwischen Christ oder Antichrist, gläubig oder gottlos, Rom oder Moskau. Den Startschuss zu dieser fanatischen Hetze hatte der spätere New Yorker Weihbischof Joseph Francis Flannelly am 22. Januar 1947 in der St. Patrick’s Cathedral in Manhattan während eines Besuchs des italienischen Ministerpräsidenten Alcide De Gasperi gegeben. »Das Mittelmeer ist ein christliches Meer, das nicht durch den atheistischen Kommunismus mit seiner tödlichen Faust rot gefärbt werden darf«, hatte Flannelly verkündet. In Italien trieben die USA nach der Niederlage des Faschismus die Restauration der angeschlagenen Herrschaft des Kapitals voran. Eine antifaschistisch-demokratische Umwälzung sollte unbedingt verhindert werden.

Mit Faschisten im Bunde

Die Italienische Kommunistische Partei (PCI) war aus der Resistenza, dem bewaffneten antifaschistischen Widerstand gegen Hitlerdeutschland und seine Mussolini-Vasallen, als politisch einflussreiche Kraft hervorgegangen. Mit 2,2 Millionen Mitgliedern war sie zahlenmäßig die stärkste Partei. Mit der Sozialistischen Partei (PSI) war sie durch ein Aktionseinheitsabkommen verbunden und dominierte mit ihr die 1944 gebildete antifaschistische Einheitsregierung, deren Premier seit August 1945 der Vorsitzende der linken radikaldemokratischen Aktionspartei, Ferruccio Parri, war. Bei den Wahlen zur verfassunggebenden Versammlung am 2. Juni 1946 hatte die IKP 18,9 und die ISP 20,7 Prozent der Stimmen erhalten. Die Democrazia Cristiana (DC), nunmehr führende Partei der Großbourgeoisie, war auf 35,2 Prozent gekommen. Die USA und die mit ihnen verbündete innere Reaktion befürchteten, bei den neuerlichen Parlamentswahlen einen Sieg der Kommunisten und Sozialisten. Im beginnenden Kalten Krieg sahen sie ihre Pläne gefährdet, Italien als Einflusssphäre und Südflanke der künftigen NATO zu sichern.

Zur Durchsetzung ihrer Ziele stützten sich die USA von Anfang an auch auf faschistische und andere reaktionäre Kräfte. Die Autoren Roberto Faenza und Marco Fini schrieben in ihrem Buch »Gli americani in Italia« (1976): »Während das State Department und die amerikanischen Gewerkschaften direkt den ›demokratischen‹ Parteien von den Christdemokraten bis zu den Sozialdemokraten halfen (sie also finanzierten), wurden hauptsächlich die Militär- und Geheimdienste beauftragt, die Rechten zu unterstützen (sie also zu bewaffnen und zu besolden)«.

Im Juni 1945 hatte die US-amerikanische Militärregierung das »Hohe Kommissariat zur Verfolgung von Regimeverbrechern« aufgelöst. Die meisten der aktiven Faschisten, die in der eingeleiteten, aber bald abgebrochenen Phase der Entfaschisierung vor Gericht gestellt worden waren, wurden freigesprochen, die gegen sie verhängten Urteile aufgehoben, die Verurteilten amnestiert. Im August 1945 konnten die Mussolini-Faschisten, deren Partei verboten worden war, die Sammlungsbewegung Uomo Qualunque (Jedermann) bilden, aus der im Dezember 1946 der Movimento Sociale Italiao (MSI) entstand, der sich in direkter Nachfolge der Partei des »Duce« sah. Mit der Weigerung, in den Pariser Friedensvertrag mit Italien vom Februar 1947 die von der UdSSR geforderte Klausel aufzunehmen, nie wieder faschistische Organisationen zu erlauben und Kriegsverbrechen nicht ungesühnt zu lassen, legalisierten die USA diese Wiedergründung. Im Dezember 1945 hatte Washington den Sturz von Premier Parri inszeniert und Alcide De Gasperi (DC), der den Ruf eines Antifaschisten genoss, an die Spitze der Regierung verholfen, wo er den gewünschten antikommunistischen Kurs einschlug.

Eindämmung am Mittelmeer

Am 22. März 1947 verkündete US-Präsident Harry S. Truman die berüchtigte Doktrin der »Eindämmung des Kommunismus«. Er proklamierte für die Vereinigten Staaten das »Recht« zur Einmischung in Staaten, die tatsächlich oder angeblich unter kommunistischem Einfluss standen. Truman sagte der Regierung in Rom 250 Millionen Dollar zu. Der Order Washingtons folgend, brachte De Gasperi mit seinem Rücktritt am 13. Mai 1947 die antifaschistische Einheitsregierung zu Fall und gab bekannt, dass er PCI und PSI nicht in ein neues Kabinett aufnehmen werde. Schützenhilfe hatte Giuseppe Saragat geleistet, der mit seiner Fraktion den PSI verlassen und eine sozialdemokratische Partei gegründet hatte. Diese trat am 31. Mai 1947 in die neue Regierung von De Gasperi ein und verschaffte ihr die notwendige Mehrheit.

Am 3. April 1948 unterzeichnete Truman das zunächst nach Außenminister George C. Marshall benannte »European Recovery Program«, nach dem zwischen 1948 und 1952 fast 14 Milliarden Dollar in 17 Staaten Westeuropas flossen. Italien erhielt davon elf Prozent. Für den Fall eines Wahlsieges der Linken hatte Marshall den Entzug der »Wiederaufbauhilfe« angekündigt. Nach der Freigabe von US-Geheimdokumenten im November 1994 wurde bekannt, dass das Pentagon, sollten »die Kommunisten in Italien mit legalen Mitteln an die Macht kommen«, eine sofortige Intervention geplant hatte, welche die Abtrennung Sardiniens und Siziliens und die Eröffnung eines Guerillakrieges einschloss. Die USA könnten »es den Kommunisten nicht gestatten, mit legalen Mitteln an die Macht zu kommen«, weil die »psychologischen Erschütterungen gewaltig wären«, hieß es. Als Alternative hatte man in Washington erwogen, »das Wahlergebnis zu fälschen«.

In ihrem Wahlprogramm waren Kommunisten und Sozialisten für eine Demokratisierung des Staatsapparates, antifaschistisch-demokratische Reformen der Eigentumsverhältnisse in Industrie und Landwirtschaft sowie für bessere Arbeits- und Lebensbedingungen der arbeitenden Menschen und eine Außenpolitik des Friedens und der Sicherung der Unabhängigkeit eingetreten. Sie hatten keineswegs die Absicht, nach einem Wahlsieg ein rein linkes Kabinett zu bilden, sondern strebten die Neuauflage einer antifaschistischen Einheitsregierungan. Sie erreichten auf einer gemeinsamen Volksfrontliste 31 Prozent. Die DC ging als deutliche Siegerin aus den Wahlen hervor und kam auf 48,5 Prozent der Stimmen. Sie stellte seither und bis zu ihrer Auflösung 1993 fast alle Ministerpräsidenten Italiens.