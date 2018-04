Tradition der Doppelzüngigkeit

Zu jW vom 6. April: »Geplatzte Lügen«

Theresa May steht an der Spitze eines Staates mit einer jahrhundertelangen Tradition von Doppelzüngigkeit und kolonialer Menschenverachtung. Ihre Politik steht aber außerhalb unserer Einflussmöglichkeiten. Was mich deshalb viel mehr interessiert, ist, warum Politik und Medien in Deutschland sich in diese plumpe Kampagne – volles Rohr auf allen Kanälen – einbinden lassen. Die Schuldzuweisung wird – wie in anderen vergleichbaren Fällen (Flug »MH 17«, Giftgas in Syrien), in denen es darum geht, Russland die Schurkenrolle zuzuweisen – mit der immergleichen Plausibilitätsfloskel begründet. Doch die einfache Frage nach der Plausibilität wird in Wirklichkeit gar nicht gestellt. (…) Es ist offensichtlich, dass es für die russische Administration keinen Sinn macht, unmittelbar vor Präsidentenwahl und Fußball-WM (…) solch einen Skandal zu riskieren. Dagegen hat Frau May jeden Grund, ihre vom »Brexit« durchgeschüttelte (…) Regierung durch Ablenkungsmanöver zu entlasten. Ihre Umfragewerte sind nach ihrem TV-Auftritt auch prompt in die Höhe geschossen. Dabei ist es gleich, ob sie (…) nur die Gelegenheit als Trittbrettfahrerin nutzt oder selbst an der Inszenierung mitgewirkt hat. (…) Der Journalistin Gabriele Krone-Schmalz blieb es vorbehalten, in der ZDF-Talkshow von Markus Lanz in den Nachtstunden darauf hinzuweisen, dass das Gift – wenn überhaupt – zu Sowjetzeiten in Usbekistan produziert wurde und insofern heute vielen Kunden zugänglich wäre. Die USA und übrigens auch die Bundesrepublik hatten zwischenzeitlich Militärstützpunkte in Usbekistan. Sie müssten also eigentlich wissen, wovon die Rede ist. Der Hinweis hat natürlich den Weg in die Hauptnachrichten nicht gefunden. (…) Man ist geneigt, (…) den Begriff »Lügenpresse« nicht dem braunen Sumpf und der AfD zu überlassen.

Horst Dejas, per E-Mail

Fatale Situation

Zu jW vom 9. April: »Schon wieder Gift«

Ahnen die Bundesbürger eigentlich, wie sie und die anderen Einwohner nicht nur der EU, sondern ganz Europas einem heißen Krieg immer näher kommen? (…) Giftanschläge, Chemiewaffeneinsätze und alle erdenklichen Übel werden (…) unter völliger Umkehrung ansonsten doch »ewiger westlicher« Rechtsprinzipien – wie objektive Ermittlungen, Beweissicherung, Beweislast der Anklageseite (…) – den Russen oder ihrer Beteiligung daran zugeschrieben. Eine für die Überlebensinteressen der Menschheit fatale Situation: Sie ergibt sich in erster Linie aus dem Umstand, dass der Abschied von der profitablen globalen Hegemonie für die Eliten der USA offenbar schwer zu verkraften ist. (…) Im Zeichen der von den USA und der NATO betriebenen militärischen Einkreisungspolitik gegenüber Russland wurden die Staaten Westeuropas (…) zu einem demütigenden Solidaritätsbekenntnis gegenüber der am »Brexit« laborierenden britischen Staatsführung gezwungen. Und nun auch noch das große Militäraufgebot von USA und NATO in Gestalt der Flugzeugträgergruppe »Harry Truman«, die in Richtung Syrien unterwegs ist: Die Konfrontation mit Russland ist da – ein Funke genügt. (…) Daher gilt für mich und die mir nahestehenden Menschen die logische Schlussfolgerung: Deutschland muss raus aus der NATO! Und die NATO raus aus Deutschland! Ein militärisch bündnisfreies Deutschland verbrieft mehr Sicherheit.

Prof. Dr. Gregor Putensen, Greifswald

Wahl der Worte

Zu jW vom 9. April: »Schon wieder Gift«

Bei der Wahl der (…) »Worte des Jahres« sollte die Jury diesmal auf Substantive verzichten. Die Adjektive »mutmaßlich« und »angeblich« wären schon aufgrund der Häufigkeit ihrer Verwendung heiße Kandidaten. Es heißt ja bekanntlich, dass jeder Krieg mit einer Lüge beginnt. Aber nicht nur mit Blick auf Syrien lässt sich sagen, dass Lügen den ganzen Verlauf des Krieges begleitet haben. (…) Und so bedient man sich wieder einmal flugs der im Dienst der Terroristen stehenden »Weißhelme«, um doch noch auf der Grundlage von Fake News das Eingreifen des herbeigesehnten NATO-Militärapparats rechtfertigen zu können. Was immer wieder erstaunt, ist, dass – vergleichbar mit dem Giftangriff auf Vater und Tochter Skripal – Fragen nach dem Motiv bzw. nach dem »Cui bono?« (Wem nutzt es?) überhaupt nicht gestellt werden. Obwohl, so erstaunlich ist dies gar nicht. Denn würde man es tun, würden andere, eher unbequeme Erklärungen ins Gesichtsfeld rücken. Deshalb begnügt man sich mit dem Stehsatz, eine andere Erklärung sei nicht »plausibel« (noch ein Anwärter für das Wort des Jahres). Wir kennen den Satz von Karl Liebknecht: »Der Hauptfeind steht im eigenen Land.« Wir paraphrasieren ihn: Die eigentlichen, auf den Atomköpfen sitzenden Verschwörungstheoretiker, besser: -propagandisten, tummeln sich im NATO-Hauptquartier und in den Redaktionsstuben der »Qualitätspresse«.

Hans Schönefeldt, per E-Mail

Spielball der Innenpolitik

Zu jW vom 12. April: »Angst vor Luftangriffen«

Ich denke, die allermeisten Deutschen, die allermeisten Menschen dieser Welt wollen keinen Krieg. Dennoch besteht die Gefahr, dass sie sich durch ihre Regierungen in einen solchen hineinziehen lassen. (…) Angeblich hat der syrische Präsident Assad Giftgas eingesetzt, und die USA wollen das mit einem Militärschlag vergelten, vor allem Großbritannien und Frankreich stehen offenbar an ihrer Seite. (…) Aber bewiesen ist gar nichts. (…) Es gibt genügend Hinweise, dass »Rebellen«, sehr häufig mit islamistischem Hintergrund, angebliche Beweise fälschen und selbst Giftgas eingesetzt haben. Also: warum keine genaue Untersuchung? (…) Die Menschen dieser Welt sollten sich Gehör schaffen, Europa und Deutschland sollten sich nicht als willige »Vasallen« (so ein Originalbegriff des in den USA anerkannten, inzwischen verstorbenen Geostrategen Zbigniew ­Brzezinski) in (…) katastrophale Kriegsabenteuer ­hineinziehen lassen. Trump, May und Macron haben mehr oder weniger große innenpolitische Schwierigkeiten, dadurch sollte sich niemand zum Spielball machen lassen (…). Wer glaubt denn, dass Russland, China, Nordkorea, der Iran etc. das alles stillschweigend hinnehmen werden? (…)

Dr. Martin Radde, Gronau