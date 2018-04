Von Macht und Liebe

Strömquist beschränkt sich in ihrem jüngsten Band auf die Analyse der romantischen heterosexuellen Liebe und deren Dysfunktionalitäten – das aber mit Bravour Foto: Liv Strömquist

Zwei nahezu identische Bilder: Ein Mann und eine Frau sitzen auf einem Sofa, zwischen ihren Beinen breitet sich ein roter Fleck aus. Auf dem ersten denkt sie: »Ein lähmendes Gefühl von Scham ergreift mich.« Auf dem zweiten steht in der »Gedankenblase«: »KEIN lähmendes Gefühl von Scham ergreift mich« – und sie weist ihn an, einen Lappen zu holen. Denn dieser Fleck besteht aus Rotwein, während der erste … Über Menstruationsblut zu sprechen ist immer noch tabu. So sehr, dass es in der Hygieneartikelwerbung in der Regel durch blaue »Testflüssigkeit« ersetzt wird. Und die praktischen Hilfsmittel sorgen dafür, dass die Periode in unserer Kultur meist unsichtbar bleibt.

Liv Strömquists erster ins Deutsche übersetzter Comic »Der Ursprung der Welt« ist ein erfrischend respektloser und dabei fundierter Blick auf alles, was mit dem weiblichen Genital zu tun hat. Strömquist nennt ihre Bücher selbst Comics und nicht Graphic Novels, weil sie eben keine Erzählungen sind. Am ehesten handelt es sich dabei um mit Witzen und kurzen Bildgeschichten illustrierte Sachbücher.

In ihrem zweiten, »Der Ursprung der Liebe«, werden gleich zu Beginn die bestbezahlten US-Fernsehcomedians der letzten Jahre, Tim Allen, Jerry Seinfeld, Ray Romano und Charlie Sheen, als »Viererbande« vorgestellt – mit ihren typischen Gags, die alle nach dem Muster funktionieren: »Ehefrau: Können wir uns nicht mal unterhalten? Allen/Seinfeld/Romano/Sheen: Ach nöö!«

Strömquist stellte sich die Frage, warum »Ehefrau« eines dieser Worte ist, bei dem wir sofort an Langeweile denken und an das Ende der Erotik. – Wir haben keinen Sex, wir sind verheiratet. Hahaha. – Warum wir nicht respektvoller über Menschen sprechen, mit denen wir unser Leben teilen. Strömquist belässt es nicht beim Spekulieren, sondern macht eine Expedition in die Liebesforschung.

In »Der Ursprung der Liebe« beweist sie wie im vorhergehenden Buch, dass sie die rare Fähigkeit besitzt, komplexe wissenschaftliche Sachverhalte in Bilder zu übersetzen und dabei noch amüsant zu sein. So illustriert sie die Theorie der »Love Power« der isländischen Politologin Anna Gudrun Jonasdottir, »dass der Mann sich die Ressourcen der Frau aneignet, ohne gleichviel zurückzugeben« – mit einer Zeichnung, auf der eine Frau ihren Freund umarmt und gurrt »Ich sehe dich! Ich liebe dich!«, während er seine Tastatur streichelt und »Ich spiele ein Strategiespiel auf meinem Computer« murmelt. In den folgenden Panels bestärkt und bekräftigt sie ihn, bis er das Gefühl hat, Bäume ausreißen zu können. Umgekehrt erhält sie jedoch nicht die entsprechende emotionale Nahrung und bemerkt schließlich: »Komisch! Ich fühle mich ganz ausgelaugt und schwach. Ich möchte am liebsten zu Hause bleiben und heulen!« Und er darauf: »Ja, wie unterschiedlich das manchmal ist! Das liegt an unseren Persönlichkeiten!«

Wer schon einmal in so einer asymmetrischen Beziehung gelebt hat, wird darin eine Menge wiedererkennen. Doch in dieser einfachen Identifizierung liegt das Problem des Buches. Denn die sich aufopfernde Frau, die nie an sich selbst denkt, ist ebenso eine soziale Pathologie wie der Mann, der den ganzen Tag nur »Dungeons & Dragons« spielt und sagt »Ich hab Angst vor Nähe«, als ob das etwas wäre, worauf man stolz sein könnte. Bloß liest es sich bei Strömquist ein wenig so, als wäre es erstens ein dominierendes Phänomen und zweitens für den Mann super, wenn er isoliert ist, keinen Zugang zu seinen Gefühlen und keine wirkliche Bindung zu seinen Kindern hat.

Strömquists Darstellung basiert zum Beispiel auf den Arbeiten der Soziologin Nancy Chodorow, die zeigte, dass bereits Gefühle gegendert werden – Empathie, Bindung, Kommunikation sind demnach weiblich und Autonomie, Arbeit, Distanz männlich konnotiert, Frauen wie Männer werden also auf jeweils eine Hälfte der menschlichen Eigenschaften beschränkt. In »Der Ursprung der Liebe« bekommt man allerdings den Eindruck vermittelt, dass Männer sich bewusst auf eine bestimmte Art und Weise verhalten und sich heimlich die Hände reiben, dass sie einen so guten Deal abbekommen haben. Strömquist hat insofern recht, als Autonomie in unserer Gesellschaft einen höheren sozialen Stellenwert hat als Bindungen. Doch die andere Seite der Medaille ist, dass Männer häufiger einsam sind und psychische Probleme haben. Die meisten Suizide werden von Männern verübt. Es handelt sich hier um ein strukturelles Problem, das im Buch aber immer wieder vor allem als individuelles dargestellt wird: Die Typen haben halt einen schlechten Charakter.

Trotzdem ist das Buch äußerst lesenswert und informativ – solange man sich über seine Grenzen im klaren ist. Es geht Strömquist nicht um den Ursprung der Nächstenliebe, der Freundesliebe, der Liebe zu einer Aufgabe oder einem Ort, sondern ausschließlich um die Herkunft der romantischen Liebe – bzw. der Dysfunktionalitäten der heterosexuellen romantischen Liebe. Und deren Darstellung gelingt ihr bravourös – vor allem im Kapitel »Ich denke Whitney«. Am Beispiel der Beziehung der Soulsängerin Whitney Houston mit dem Rhythm-and-Blues-Sänger Bobby Brown untersucht Strömquist, warum von einer Person abwechselnd erniedrigt und liebevoll behandelt zu werden eine starke Bindung erzeugt. Sie schließt: »Es gibt mehrere Faktoren, die einen in einer ungesunden Beziehung festhalten, z. B. Schadenersatzforderungen.« Das heißt: Wenn man schlecht behandelt wird, braucht man es, dass die andere Person das »wiedergutmacht«. Das Buch ist voll von Kleinoden wie diesem.