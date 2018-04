Ulla Jelpke, innenpolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke im Bundestag, kommentierte am Donnerstag Medienberichte über die Rückkehr Tausender syrischer Flüchtlinge zu ihren Familien in Syrien bzw. den Nachbarstaaten:

Syrische Flüchtlinge gehen von Deutschland in die Türkei, um zu ihren Familien zu kommen – das zeigt, wie niederträchtig es von der Bundesregierung ist, den Familiennachzug für subsidiär geschützte Flüchtlinge zu unterbinden. Anstatt den Schutz der Familie und des Kindeswohls ernst zu nehmen, treibt sie die Betroffenen sehenden Auges zurück in Krieg und Elend. Die Perspektivlosigkeit, der die subsidiär geschützten Flüchtlinge hierzulande ausgesetzt werden, muss endlich beendet und der Familiennachzug wieder in vollem Umfang ermöglicht werden. Jeder Mensch hat ein Recht auf seine Familie – das muss endlich auch wieder für Flüchtlinge gelten.

In einer Erklärung des Bündnisses »Köln gegen rechts« heißt es:

Für den 14. April rufen mehrere der AfD und Pegida nahestehende Aktivisten in Köln zu einer »Kundgebung für Meinungsfreiheit gegen das NetzDG auf«. Vordergründig geben die Organisatoren vor, sich für Freiheit und gegen das Netzwerkdurchsuchungsgesetz stark zu machen. Tatsächlich geht es ihnen darum, ausgrenzende und extrem rechte Positionen gesellschaftsfähig zu machen.

Die Veranstalterin Hannelore Thomas aus Köln ist aktiv beim Hayek-Klub in Köln, der von Funktionären der AfD und der »Jungen Alternative« geleitet wird. (…) Neben Hannelore Thomas gibt es noch weitere Organisatoren der Kundgebung. Darunter AfDler aus Bayern und Pegida-Anhänger aus Dresden. (…) Als Rednerin auf der Kundgebung ist Vera Lengsfeld angekündigt. Die ehemalige Grüne und dann auch CDU-Politikerin hat sich zunehmend nach rechts radikalisiert, schwadroniert mittlerweile von »Umvolkung« und fungiert als Frontfrau der »neuen Rechten«. (…) Wir rufen dazu auf, am 14. April um 13 Uhr zum Alten Markt zu kommen, dort haben wir ebenfalls eine Kundgebung angemeldet. Wir wollen mit zahlreichen Transparenten und Schildern zeigen, dass Meinungsfreiheit und rassistische Hetze nicht miteinander vereinbar sind.

Der DGB Berlin-Brandenburg teilte zur am Sonnabend stattfindenden Demonstration gegen Wohnungsnot und Verdrängung mit:

Laut einer aktuellen, von der Hans-Böckler-Stiftung geförderten Studie fehlen in den 77 deutschen Großstädten gut 1,9 Millionen bezahlbare Wohnungen, darunter etwa 1,4 Millionen Wohnungen unter 45 Quadratmetern für Einpersonenhaushalte. In Berlin fehlen mit rund 310.000 bundesweit die meisten bezahlbaren Wohnungen. Dazu erklärt Christian Hoßbach, Vorsitzender des DGB Berlin-Brandenburg: »Die rasant steigenden Mieten sind auch für durchschnittlich verdienende Beschäftigte zu einer ernsthaften sozialen Bedrohung geworden. Dies gilt in Berlin und Brandenburg doppelt und dreifach, denn hier kommen Bevölkerungsboom, Bauspekulation und niedrige Einkommen in der denkbar ungünstigsten Kombination zusammen.«

Der DGB Berlin-Brandenburg unterstützt die mietenpolitische Demonstration am Sonnabend und fordert die Politik zum Handeln auf. Dazu ergänzt Hoßbach: »Die Entwicklung der Wohnkosten kann nur mit einer konsequenten Stärkung des Mieterschutzes, gepaart mit einer aktiven Neubaupolitik für bezahlbare Wohnungen im öffentlichen Eigentum, in den Griff bekommen werden. Die Bundesregierung muss mit Bau- und Finanzierungsprogrammen sowie dem Ausbau des Mieterschutzes und der Verbesserung der Mietpreisbremse schnellstmöglich aktiv werden.«