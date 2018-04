Twitter-Feldherr des Tages: Julian Röpcke

Jeder Krieg braucht einen Gutbezahlten, der ihn rechtfertigt: Hetzblatt Bild Foto: Tobias Kleinschmidt/dpa

Es gibt einen Typus Mensch, für den ist der Kurznachrichtendienst Twitter wie geschaffen: Du bist ein richtiger Mann. Einer, der es seinen Feinden so richtig zeigen kann. Du willst Krieg. Mit Blut und Schweiß und Schützengraben. Krieg! Doch das Dilemma: Im Reallife bist du wohlhabend, wohnst in einem Loft, frisst Spargel, wenn Spargelsaison ist, und der brutalste Tag in deinem Leben war, als der Kellner im Adlon dir Rotwein zum Fisch servieren wollte.

Twitter schafft Abhilfe: Man kann zwar auch hier keinen abmurksen, aber aus Kräften jubeln, wenn andere es tun. Und wenn man, wie Julian Röpcke, für Bild arbeitet und eine große Reichweite hat, kann man mithelfen, den ein oder anderen Krieg propagandistisch zu ermöglichen.

Das macht der »Journalist« aus Kräften und mit einem Weltbild, dem es nicht an klar definierten Feinden mangelt: Linke und Kurden mag er nicht, Russland und Assad hasst Röpcke leidenschaftlich. Wenn er schon selber keinen Russen abschießen und Assad nicht aus dem Amt knallen kann, so will er doch zumindest all jene anfeuern, die es können. Selbst wenn es sich um ukrainische Neonazis oder Al-Qaida handelt. Mit ersteren traf er sich zum Stelldichein in Kiew (»great discussions«, so Röpcke), letzteren gratulierte er zum Abschuss eines russischen Kampfjets in Syrien.

Seit einigen Tagen nun hat Röpcke ein neues Hobby. Nachdem US-Präsident Donald Trump den »Russen« online mit »smarten« Luftschlägen in Syrien drohte, versah der Bild-Schreihals seine Tweets zunächst mit dem Hashtag »BombAssad«, später, weil es ihm offenbar zu langsam ging, mit »BombAssadNow!«.

Dass es bei Twitter Leute wie Röpcke gibt, ist normal. Im Fachjargon heißen sie »Sifftwitter«. Das Tagwerk der nicht bei Springer angestellten Vertreter der Zunft besteht im Beleidigen von Müttern. Was man an dem Fall aber sehen kann, ist: Das Befeuern antirussischer Ressentiments ist Bild eine derartige Herzensangelegenheit, dass man sich solcher Leute als Reporter bedient.