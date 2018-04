»Das Signal wird sein: Diese Stadt hat Nazis satt«

Faschisten unerwünscht. In Dortmund und überall Foto: Marius Becker/dpa

Für den 14. April kündigt die Dortmunder Neonaziszene einen Aufmarsch an, für den europaweit mobilisiert wurde. Ist dies ein weiterer plumper Versuch dieser Gruppierung, sich zu profilieren? Oder ist tatsächlich mit größerer Beteiligung aus dem europäischen Ausland zu rechnen?

Die Dortmunder Szene ist gut vernetzt, auch in das europäische Ausland hinein. Allerdings rechnen wir als Bündnis nicht mit einer hohen Zahl auswärtiger Teilnehmer. Die hiesigen Nazis versuchen, sich zu positionieren – auch in Hinblick auf die Europa-Wahlen 2019. Das ist der tiefere Sinn dieses Aufmarsches. Die Attraktivität einer Demo ist sicherlich nicht so groß, verglichen mit Nazievents mit Musik oder Kampfsport.

Dortmund gilt seit langem als eine der Neonazihochburgen in Westdeutschland. Seit einiger Zeit geben Behörden an, verstärkt gegen militante Neonazis vorzugehen. Ist ein Umdenken und offensives Vorgehen gegen rechts spürbar, nachdem das Problem viele Jahre ignoriert wurde?

Die vor einigen Jahren in Dortmund geschaffene Taskforce der Polizei hat etwas Wirkung gezeigt. Allerdings scheint sie in der beabsichtigten Weise nicht mehr zu agieren, nur noch punktuell. Die Nazis hetzen nach wie vor, jagen Menschen durch die Straßen unserer Stadt. Etwa 15 stadtbekannte Rechte konnten am vergangenen Samstag nach ihrer Kundgebung völlig unbehelligt von Polizeikräften zufällig anwesende Aktivisten bedrohen und verfolgen. Außerdem versuchen die Nazis ihren Einfluss auszuweiten und ihre Gegner durch aggressives Filmen sowie direkte Bedrohungen einzuschüchtern. Dies wird von der Polizei seit Jahren nicht oder nur sehr widerwillig unterbunden. Die Polizei Dortmund lobt ihre Maßnahmen jedoch als effektiv.

Im Vorfeld des braunen Spektakels haben mehrere Versammlungen für Anwohner der möglicherweise betroffenen Stadtteile stattgefunden. Wie war die Resonanz und die Bereitschaft, sich gegen rechts zu engagieren?

Die Bereitschaft war da. Die Anwohner waren auch dankbar, frühzeitig informiert zu werden. Der Unmut richtet sich gegen Nazis, aber auch gegen das »Eingesperrtsein« durch die Polizei.

Wie reagiert die Polizei auf den Protest?

Wir haben mehrere Demonstrationen angemeldet. Bei der Versammlungsbestätigung der Polizei scheint jemandem ein Textbaustein »mausgerutscht« zu sein. Zitat aus der Versammlungsbestätigung, die mir zugestellt wurde: »Zum Hass gegen Bevölkerungsteile darf nicht aufgestachelt oder zu Gewalt oder Willkürmaßnahmen aufgerufen werden. Die Menschenwürde anderer darf nicht dadurch angegriffen werden, dass Teile der Bevölkerung beschimpft, böswillig verächtlich gemacht oder verleugnet werden. Das Andenken Verstorbener darf nicht verunglimpft werden. Reden dürfen zudem keinen beleidigenden Inhalt haben.« Das ist ein echtes Novum: Ich habe schon einige Demos in Dortmund angemeldet, aber das habe ich noch nie gelesen.

In der Polizeipressemitteilung vom 10. April heißt es zu den Auflagen für die Nazikundgebung, es sei »den Rednern und den Versammlungsteilnehmern auch verboten, Äußerungen zu tätigen, die geeignet sind, den öffentlichen Frieden zu stören, die zu Hass gegen Teile der Bevölkerung aufstacheln und die Menschenwürde anderer verletzen«. Bei Nazidemos werden und wurden Sprüche skandiert, die nicht zitierfähig sind, daher derartige Auflagen. Bei linken Kundgebungen aber sind solche Sprüche überhaupt nicht vorstellbar. Dortmund ist immer für Überraschungen gut, auch durch die Polizei.

Welche Gegenaktionen sind für den 14. April konkret geplant? Wie haben sich Ihr Bündnis und andere Akteure auf den Tag vorbereitet?

Am Samstag wird viel los sein! Für kreative Aktionen wird Raum geboten, und direkt auf der Naziroute hat unser Bündnis eine Kundgebung angemeldet. Unser Protest wird bunt und laut. Wir freuen uns auf alle, die am Samstag gegen die Nazis aktiv werden. Zumal die Nazis in einem Viertel demonstrieren werden, in dem sie in den vergangenen Jahren bereits auf heftigen Gegenprotest gestoßen sind. Das Signal wird sein: Diese Stadt hat Nazis satt.