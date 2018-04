Aufrüsten fürs Teambuilding

Mehr Geld für's Militär: NATO-Chef Stoltenberg appelliert an die Bundesregierung Foto: Fabrizio Bensch/REUTERS

Wenn sich die Herrschenden auf Schloss Meseberg versammeln, herrscht Aufregung im Blätterwald. Auch wenn bereits im Vorfeld abzusehen war, dass es an konkreten Ergebnissen mangeln würde. Eine Gewissheit hat die Kabinettsklausur der Bundesregierung in Brandenburg allerdings gebracht: Aufrüstung schweißt zusammen. Der Besuch von NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Dienstag, dem ersten Tag der zweitägigen Klausur, kam da nicht von ungefähr.

»Ist auf Deutschland noch Verlass?« wurde Stoltenberg in der Süddeutschen Zeitung (Donnerstag) gefragt. Gemeint war das Einhalten des Zwei-Prozent-Ziels des Atlantikpakts, das Berlin bislang verfehlt. In einem Beschluss des Militärbündnisses von 2014 wurde vereinbart, dass die Mitgliedsstaaten zwei Prozent der nationalen Wirtschaftsleistung in Rüstung investieren sollen. »Ja, ich verlasse mich auf Deutschland«, antwortete der NATO-Chef und konnte somit zumindest den Fragesteller beruhigen.

Stoltenberg erinnerte daran, dass die Bundesrepublik ihre »Verteidigungsausgaben« im vergangenen Jahr um sechs Prozent gesteigert hat. Deutschland habe »die Kurve« gekriegt. Zugleich hob er den Zeigefinger: Es gebe den Wunsch der anderen Staaten nach einer »stärkeren sicherheitspolitischen Führungsrolle von Berlin«. Deutschland trage schließlich »eine besondere Verantwortung«, gerade in Zeiten neuer Bedrohungen. »Um den Frieden zu sichern, müssen wir in unsere Sicherheit investieren«, gab Stoltenberg die Marschrichtung vor. Kritik an der damit einhergehenden Aufrüstung wies er zurück. Zwei Prozent seien »keine große Nummer«, schließlich verblieben ja noch 98 Prozent für andere Investitionen.

Ganz in diesem Sinne beschloss das Kabinett am Mittwoch, die Auslandseinsätze der Bundeswehr in Mali und Somalia zu verlängern (siehe jW vom Donnerstag). In Mali sind deutsche Soldaten an einer sogenannten Ausbildungsmission beteiligt. Die Zahl der deutschen Militärs soll dort um 50 auf 350 erhöht werden. Dem Beschluss muss noch der Bundestag zustimmen, was angesichts der Mehrheitsverhältnisse aber reine Formsache sein dürfte.

Von Militäreinsätzen abgesehen, bleibt inhaltlich von dem Treffen nicht viel übrig. Im Vorfeld war in Teilen der Regierung von einem großen thematischen Aufschlag zu hören. Am Mittwoch nachmittag, als am Ende der Klausur Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und ihr Stellvertreter Olaf Scholz (SPD) vor die Kameras traten, wurde deutlich: Es ging in erster Linie um gute Laune. Ziel sei gewesen, »sich gegenseitig kennenzulernen, Arbeitsfähigkeiten herzustellen und einfach von außen mal aufzunehmen, was man an Erwartungen an uns hat«, sagte die Regierungschefin. Und Finanzminister Scholz bemerkte zufrieden: »Teambuilding gelungen, der Rest kommt jetzt.« Dass es keine konkreten Vorhaben für die kommenden Wochen gibt, konnte die Stimmung nicht trüben: Wer sich wenig vornimmt, kann später nicht enttäuschen.

Das nächste selbstgesteckte Ziel der Regierung ist die Verabschiedung des Bundeshaushalts für das laufende Jahr. Scholz soll diesen am 2. Mai dem Kabinett vorlegen. Eine Belastung für die gerade erst gefundene Harmonie ist nicht zu erwarten: Die »schwarze Null« im Haushalt bleibt auch unter dem sozialdemokratischen Nachfolger von Wolfgang Schäuble (CDU) unangetastet. Das Statistische Bundesamt lieferte am Mittwoch Zahlen, die zu den Plänen passen: Um mehr als 60 Milliarden Euro überstiegen die Einnahmen der öffentlichen Haushalte im vergangenen Jahr die Ausgaben.

Ob sich die beiden Garanten für Stimmungsdämpfer der letzten Wochen in Zukunft mäßigen werden, bleibt abzuwarten. Innenminister Horst Seehofer (CSU) und Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatten mit ihren Äußerungen zu Islam, Hartz IV und »rechtsfreien Räumen« in deutschen Großstädten für Schlagzeilen am Fließband gesorgt. Scholz erklärte am Mittwoch lediglich, allen Regierungsmitgliedern sei bewusst, »dass sie an Taten gemessen werden«. Die designierte SPD-Chefin Andrea Nahles fand in der Berliner Zeitung (Donnerstag) deutlichere Worte und sagte in Richtung Spahn: »Junge, jetzt mach mal deinen Job.« Angesichts solcher verbaler Scharmützel und der von allen Regierungsparteien angekündigten inhaltlichen Erneuerung ist das nächste Stimmungstief bereits programmiert.