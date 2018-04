Deutsche Waffen für die Mörder der Welt

Handfeuerwaffe der Firma Sig Sauer aus dem schleswig-holsteinischen Eckernförde. Zehntausende Pistolen wurden offiziell an die USA geliefert, von dort aus aber an die kolumbianische Polizei weitergereicht, der zahlreiche Menschenrechtsverletzungen im Drogenkrieg vorgeworfen werden Foto: Daniel Karmann/dpa

Deutsche Konzerne liefern die nötige Munition für Krieg und Terror. In ihrer Antwort auf eine Anfrage der Linksfraktion im Bundestag, die der ARD am Donnerstag exklusiv vorlag, räumt die Bundesregierung ein, dass die Golfmonarchie auch im ersten Quartal 2018 Waffen aus Deutschland erhalten hat. Dabei hatten ­Union und SPD in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, kein Kriegsgerät mehr an Staaten zu liefern, die »unmittelbar« am Jemen-Konflikt beteiligt sind.

Im März hatte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) dem Bundestag mitgeteilt, dass die saudische Marine acht neue Patrouillenboote erhält. Aus der Mitteilung an die Linksfraktion geht nun hervor, dass Saudi-Arabien in den ersten drei Monaten dieses Jahres sogar Hauptempfänger von genehmigten Rüstungsausfuhren war. Demnach erlaubte Berlin in diesem Zeitraum Einzelexporte im Wert von 161,8 Millionen Euro an Riad. Das Volumen der Lieferungen hat sich damit innerhalb eines Jahres mehr als verdreifacht. Die Linke-Abgeordnete Sevim Dagdelen sagte gegenüber der ARD, die Regierung mache sich damit der »Beihilfe zu Menschenrechtsverletzungen« schuldig.

Insgesamt ging der Umfang der Genehmigungen für Rüstungsexporte zurück: von 2,2 Milliarden Euro im ersten Quartal 2017 auf 880,5 Millionen Euro in den ersten drei Monaten dieses Jahres. Dies dürfte allerdings vor allem mit der langwierigen Regierungsbildung zu tun haben.

Unterdessen müssen sich Vertreter des Waffenherstellers SIG Sauer wegen der mutmaßlich illegalen Lieferung von 36.600 Pistolen nach Kolumbien vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft Kiel fordert eine Geldstrafe von zwölf Millionen Euro für den Konzern, wie die Kieler Nachrichten am Donnerstag berichteten. Die Staatsanwaltschaft erhob zudem Anklage gegen fünf Mitarbeiter des Unternehmens aus Eckernförde. SIG Sauer wird zur Last gelegt, die Waffen zunächst in die USA und dann illegal weiter nach Kolumbien ausgeführt zu haben. (dpa/jW)