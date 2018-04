Friedrichshafen. Der deutsche Volleyballrekordmeister VfB Friedrichshafen hat das Final-Four-Turnier der Champions League verpasst. Nach der 2:3-Hinspielniederlage beim polnischen Meister Zaksa Kedzierzyn-Kozle verlor der VfB in der Runde der letzten Sechs am Dienstag abend am Bodensee klar mit 0:3. Das Final Four findet Mitte Mai im russischen Kasan statt. (sid/jW)