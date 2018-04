Ein Team ohne Anker und mit einen Trainer auf der Tribüne: ManCity Foto: Jason Cairnduff/Reuters

Was im Sport seit geraumer Zeit geschieht, ist für viele längst das Ende des Sports. Aber kann eine Gesellschaft ohne Sport, ohne körperliche Ertüchtigung überleben? Fußball, das gute alte Balltreten, mögen schon nicht mehr alle Medien des veralteten Kontinents. Für die europäischen Fußballfans wird der Fußball ja auch immer langweiliger. Das Geld ist über alles wie ein Panzer gefahren. Fußball ist nur noch eine Illustriertenillusion. Allein, wer liest neben seinem Handy denn noch Illustrierte? Bravo-Redaktion, bitte übernehmen Sie!

Doch all dem Kommerzsportpessimismus zum Trotz blieben Dienstagnacht zwei Favoriten im Viertelfinale der Champions League auf der Strecke. Manchester City und der Kampfhahn Kataloniens, der FC Barcelona. Eliminiert, und das aber mal ganz klar. Zum ersten Mal zog AS Rom in ein CL-Halbfinale ein. Der 4:1-Sieg im Hinspiel nutzte dem FC Barcelona nichts, weil er in Rom keinen Treffer landen konnte und mit einem ganz erstaunlichen 0:3 nach Hause geschickt wurde. Anschließend sprang Roma-Präsident James Pallotta in den Brunnen auf der Piazza del Popolo. Kostet 500 Euro Strafe, aber das macht dem doch nichts!

Für den Trainer der Citizens, Pep Guardiola, war es hingegen die schwärzeste Woche seines Lebens. Am Samstag erst hatte der den Stadtklassiker gegen das Manchester United des Portugiesen José Mourinho im eigenen Stadion nach 2:0 Führung noch mit 2:3 verloren. Das war der Schock nach dem 0:3 Desaster im CL-Hinspiel in Liverpool. Am Dienstag misslang der Rückkampf im eigenen Stadion. Der FC Liverpool unter Jürgen Klopp war der klare Favorit.

Was nützte es da, dass Gabriel Jesus, der Extorjäger von Palmeiras, bereits nach zwei Minuten das 1:0 für die Citizens erzielt hatte? Dennoch, Guardiola machte die Hand zur Faust, pirouettierte und schmiss sie seinem Publikum aber mal so ganz krass ins Gesicht. Mochte auch nicht jeder.

Als kurz vor der Pause das 2:0 durch Leroy Sané nicht gegeben wurde, lief Pep vor Wut auf den Rasen und schimpfte. Dafür musste er die zweite Halbzeit auf der Tribüne verbringen und ohnmächtig zusehen, wie Liverpool einfach abwartete und auf Konter schielte.Für die Citizens war am Sanktionsraum von Liverpool Endstation. Kevin de Bruyne und David Silva waren praktisch neutralisiert. Der letzte Pass kam nie an. Niemand durchschaut sie so wie Klopp. In der 56. Minute glich Mohamed Salah aus und in der 77. Minute vollendete Roberto Firmino zum 1:2 für die »Reds«, die zum ersten Mal seit zehn Jahren wieder ein Halbfinale in der CL erreichen.

ManCity? Ein Team ohne Anker. Hier bewies sich wieder einmal das, was ich bereits vor vielen Jahren geschrieben habe: Guardiola ist bei den Bayern gescheitert, er ist in Manchester gescheitert und dass er nur dann ein großer Trainer sein kann, wenn er in einem kleinen Klub Erfolg hat, also dort, wo man ihm nicht schon alles kredenzt. Warum wechselt er nicht zum OSC Lille?