Rucksack packen

36 Quadratmeter, 800 Kilo – das Wappen aus dem Schilderwerk Beutha entsprach im März 2016 den Erwartungen Foto: Hendrik Schmidt/ZB/dpa

Am Sonntag spürten die Anhänger des Drittligisten Chemnitzer FC noch einmal so etwas wie Aufwind. Beim abgeschlagenen Tabellenletzten Rot-Weiß Erfurt, der am 13. März Insolvenzantrag gestellt hatte, führte der sächsische Traditionsverein nach einer Viertelstunde mit 3:0. Es war nur ein Moment, ein Lüftchen. Am Montag abend beschlossen Vorstand und Aufsichtsrat des CFC mit 9:0 Stimmen, ebenfalls die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens zu beantragen. Von einem »Rucksack der Vergangenheit« war am Dienstag etwas blumig die Rede, der »trotz vielfältiger Bemühungen« nicht habe abgelegt werden können.

Konkret geht es um 2,5 Millionen Euro an Verbindlichkeiten. Hinzu kommt ein 1,5-Millionen-Euro-Kredit des Energieversorgers »Eins Energie«. Zusammengenommen ist der Schuldenberg damit nur halb so groß wie beim Erfurter Kellernachbarn. Gleichwohl ist der CFC mittelfristig nicht in der Lage, allen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. Zu dieser Einschätzung kam die Klubführung unter Berücksichtigung aller Reserven. Zahlungen hätten gestundet, eine hinterlegte Bankbürgschaft in Höhe von 500.000 Euro hätte in Anspruch genommen werden können – die Liquiditätsprobleme wären so nicht zu lösen gewesen. Im wahrscheinlichen Falle eines Abstiegs in die Regionalliga wäre die »Unterdeckung« noch drastischer, und so sah die CFC-Spitze schließĺich im Insolvenzverfahren die letzte Möglichkeit der »Sicherung des Fortbestandes des Vereines«.

In den kommenden Tagen wird das Amtsgericht Chemnitz nun einen Insolvenzverwalter bestellen, der einen Insolvenzplan ausarbeiten wird. Mit dem in solchen Fällen obligatorischen Abzug von neun Punkten ist der Klassenerhalt ausgeschlossen, aber der CFC will die Saison erklärtermaßen in Würde zu Ende spielen. Die März-Gehälter haben Spieler und Betreuerstab bereits überwiesen bekommen, für die Monate April, Mai und Juni zahlt die Agentur für Arbeit Insolvenzgeld. Bedingung eines erfolgreichen Verfahrens ist die Zustimmung von mindestens 50 Prozent der Gläubiger zum Insolvenzplan. Auf einen großen Teil ihrer Forderungen werden sie verzichten müssen. Bei der Insolvenz des VfR Aalen im vergangenen Jahr beispielsweise wurden letztlich gerade einmal 1,6 Prozent der Außenstände beglichen. Und auch der FSV Frankfurt eröffnete 2017 ein Verfahren – vier Drittligisten innerhalb der vergangenen 14 Monate.

Der Ruf der dritthöchsten Spielklasse als Pleiteliga kommt also nicht von ungefähr, er ist sogar wissenschaftlich bestätigt. Sportökonomen der Universitäten Duisburg-Essen und Michigan haben 109 Insolvenzanträge untersucht, die in den vergangenen 21 Jahren in den fünf höchsten deutschen Fußballspielklassen gestellt wurden. Die Einführung der dritten Liga im Jahr 2008 hat demnach zu einer größeren Insolvenzwahrscheinlichkeit geführt. Ursächlich sind überzogene Vorstellungen vom Profifußball. Überall werden Zweitligagehälter gezahlt und erstligataugliche Stadien errichtet – in der Hoffnung, dass die Einnahmen schon irgendwann sprudeln werden. Auch von den Drittligisten Osnabrück, Münster und Paderborn hört man immer mal wieder, dass sie über ihre Verhältnisse leben.

In Chemnitz wurde im Sommer 2016 ein runderneuertes Stadion eröffnet, Kostenpunkt: 27 Millionen Euro. Zur Zeit heißt die Arena nach der Firma des CFC-Aufsichtsratsvorsitzenden, aber der Vertrag über das Namenssponsoring verliert mit dem Abstieg seine Gültigkeit. Welche Kosten mit der geordneten Pleite auf die Stadt zukommen, ist unklar.

Die großen Traditionen des Chemnitzer Klubs mögen zu überzogenen Erwartungen geführt haben, jetzt könnte der »Rucksack der Vergangenheit« dafür sorgen, dass nicht alles auseinanderfällt. Michael Ballack hat in der Jugend des Vereins angefangen und ist heute genauso Ehrenmitglied wie Trainerlegende Hans Meyer, unter dem der Klub im UEFA-Pokal 1989/90 erst im Achtelfinale ausschied – gegen den späteren Gewinner Juventus Turin. Damals hieß der Verein allerdings noch FC Karl-Marx-Stadt. Vielleicht sollte der künftige Regionalligist im Jahr des 200. Marx-Geburtstages über eine Rückbenennung nachdenken.