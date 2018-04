Vom Straßengangster zum radikalen Bürgerrechtler und charismatischen ­Redner: Denzel Washington in »Malcom X« Foto: ZDF/Ernest Dickerson

Eine faire Welt – nur Utopie?

Fairness ist ein Wert, den jeder für erstrebenswert hält. Dass die Welt aber eben nun mal nicht fair sei, singt wunderschön Randy Newman – und der hat eigentlich immer recht. Warum akzeptieren so viele dennoch ein großes Maß an Ungleichheit und nehmen soziale Ungerechtigkeit einfach hin? Welches Gefühl für Fairness haben Kinder? Wie lassen sich Ungerechtigkeiten auf wirtschaftlicher, politischer und Geschlechterebene bekämpfen? Die Länder Costa Rica und Island erscheinen manchen als positive Beispiele dafür, wie ganze Volkswirtschaften auf ein faires Miteinander ausgerichtet sein können.

3sat, 20.15 Uhr

Scobel – Marx heute

Seine Lehre wollte er niemals als Utopie verstanden wissen. Der Historische Materialismus und seine davon abgeleiteten Ideen für eine gerechtere Gesellschaft waren für ihn wissenschaftliche Gesetze, die nicht mit frühsozialistischen Träumereien von einer gerechteren Gesellschaft verwechselt werden dürfen. Seine Analysen und Visionen, übertragen ins Zeitalter der digitalen Revolution und der grenzenlosen Globalisierung, entwickeln heute wieder eine ganz neue Dynamik. Moderation: Gert Scobel. Gäste: Jürgen Neffe (Autor), Michael Quante (Philosoph), Ulrike Herrmann, (Wirtschaftsjournalistin).

3sat, 21.00 Uhr

Malcolm X

Boston in den 1940er Jahren: In den Straßen des schwarzen Ghettos hält sich der junge Malcolm Little mit kleinen Jobs und Gaunereien über Wasser. Seine größte Sehnsucht ist es, wie ein Weißer auszusehen. Nach einem Einbruch mit seinem Freund Shorty, bei dem sie geschnappt werden, lautet das Urteil acht bis zehn Jahre Zuchthaus – eine brutale und willkürliche Strafe für die Gelegenheitsdiebe, die es gewagt hatten, sich mit weißen Frauen einzulassen. Im Gefängnis bekommt Malcolm Kontakt zur Nation of Islam, einer religiösen Gemeinschaft schwarzer Muslime. Er entwickelt Wissensdrang und politisches Bewusstsein. Als Malcolm X verlässt der verwandelte Mann das Gefängnis und steigt in wenigen Jahren zu einem der prominentesten Führer der Nation of Islam auf. USA 1992. Mit Denzel Washington (Malcolm X), Angela Bassett (Betty Shabazz). Regie: Spike Lee.

3sat, 22.25 Uhr