Nachschlag: Silberne Horrorwurst

Guten Appetit: Mit Färbemitteln versetzte Schlachtabfälle in einem Labor der Universität Leipzig Foto: Waltraud Grubitzsch dpa

Metzgermeister Franz Josef Voll ist entsetzt: »Die würde ich mal gerne in so eine Dschungel-Prüfung schicken, die sollten ihren eigenen Scheiß mal essen … Wenn sie schon grün sind, dann kriegen sie noch ein Tellerchen vorgesetzt, weil sie ja alles verwerten.« Mit »sie« meint der ehemalige Lebensmittelprüfer die Hersteller und Anbieter von Separatorenfleisch, einer Masse aus Fleischabfällen, die, mit anderen merkwürdigen Zutaten und Wasser angereichert, zunehmend in Deutschland verwurstet wird. »Frontal 21« hat mit Fleischer Voll eine wahre Horrorwurst produziert, bei der allerlei Schweinereien in den Plastikdarm kamen. In der Kühlbox gelangt sie ins Labor der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft – und kehrt prämiert zurück. Für die gepanschte Wurst erhält die »Frontal-21«-Metzgerei eine silberne Plakette. In der Abmoderation scheint Ilka Brecht entäuscht, preisen doch Vertreter der Fleischindustrie ihre Produkte auch gerne mal nach dem Motto an: »Wir machen aus Scheiße Gold!« (rw)