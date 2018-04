Sumpfiges Terrain

Zu jW vom 7./8. April: »Ein Opfer der Hetze«

Rudi Dutschkes Beiträge zur »nationalen Frage« aus den späten 1970er Jahren qualifizieren ihn, anders als es in Gerhard Hanlosers Beitrag den Anschein hat, nicht als »Ausnahmefigur«, sondern reihen ihn ein in eine Phalanx sich besonders innovativ wähnender Publizisten, die seinerzeit die Hereinnahme populistischer – vulgo: »völkischer« – Ideologeme in antifaschistische Strategieangebote als Erfolgsformel für die politische Linke feierten. Dutschke sprach von »kapitalistischer Amerikanisierung« und »asiatischer Russifizierung«, die er als gleichermaßen imperialistisch begriff und als Probleme für die deutsche »Identität« ausmachte. Hierin boten sich Resonanzraumerweiterungen, über die sich »alte« wie »neue Rechte« freuten. (…) Untertöne dieser Art ließen sich schon in Dutschkes Anti-Lenin-Dissertation von 1974 finden. Mit der Agitation gegen die »Entspannung« als »Arrangement der Herrschenden zur gegenseitigen Absicherung ihrer Domänen, zur Niederhaltung der Völker«, wie Henning Eichberg die Position des ehemaligen SDS-Exponenten sympathetisch zusammenfasste, betrat Dutschke das sumpfige Terrain, auf dem sich die Strauß-CSU und die Maoisten bereits die Hände gereicht hatten. Dutschke wird hierdurch zwar nicht zum »Linksfaschisten«, um das Stichwort der »liberalen« Verunglimpfer der Studierendenbewegung aufzugreifen – zum »authentischen Erben von Marx und Engels« allerdings auch nicht. (…)

Phillip Becher, per E-Mail

Produktive Zerstörung

Zu jW vom 9. April: »Sie wissen, was sie tun«

Knut Mellenthin hat recht: Der US-Imperialismus weiß genau, was er im Irak angerichtet hat und noch anrichtet. Und richtig ist auch, den Zusammenhang mit dem Vorgehen der USA in Syrien zu benennen (…). Dazu gehört, dass sich sowohl 2003 als auch nach 2011 kurdische Kräfte im Windschatten der Ereignisse als Gewinner der jeweiligen imperialistischen Interventionen verhalten haben. Dass es sich bei den kurdischen Bewegungen in Nordirak und in Nordsyrien um sehr unterschiedliche Kräfte handelt, ist bekannt – aber die Solidarität der PKK gehörte 2003 trotzdem dem irakischen Kurdenchef Masud Barsani, weshalb man sich aus der Bewegung gegen den dritten Irak-Krieg zurückzog (…). Heute stehen die YPG nicht nur aus taktischen, sondern aus strategischen Gründen in Syrien an der Seite der USA, was Abdullah Öcalan bereits 2010 in seiner ausdrücklichen Billigung des US-Plans »Greater Middle East« begründete – also vor dem Auftauchen des »Islamischen Staats«, der 2013/2014 ins Rampenlicht trat und dessen Abwehr heute als Begründung für das Bündnis mit den USA herangezogen wird. Auch hier erhofft man sich aber wohl mehr: eine Lage, wie sie heute in Nordirak herrscht (…). Die bundesdeutsche Linke ist sich in dieser Situation selbst mit weiten Teilen des Mainstreams oder rechter Kräfte wie dem Exlinken Götz Aly in der unbedingten Solidarität mit den YPG völlig einig. Die programmatische Abwendung der PKK-Führung um Öcalan von den Zielen des Sozialismus/Kommunismus macht sie zur idealen Projektionsfläche für die große Mehrheit der Linken hierzulande: Transformation statt Revolution, »Multitude« statt Klasse, »natürliche Gesellschaft« (Öcalan) statt Sozialismus.

Hans Christoph Stoodt, per E-Mail

Instrumentalisiertes Leid

Zu jW vom 9. April: »Amokfahrt in Münster«

Es ist einfach verlogen, beim Täter von »psychisch krank« zu sprechen, und nächste Woche redet außerhalb von Münster kein Mensch mehr über diesen »Amoklauf« (…). Wären es »kranke« Einzeltäter mit »IS-News« im Browserverlauf, hätten wir wieder Staatskrise und Tausende Menschen mehr in Cottbus oder Dresden auf der Straße. Kandel ist immer noch allgegenwärtig, Berlin-Hohenschönhausen vergessen. Der Axt­angriff in der Bahn von Würzburg war »Breaking News«, die Angriffe in Bregenz und der Schweiz wenig später nicht erwähnenswert, da die Täter die »richtige« Religion und Herkunft hatten und damit »nur« verrückt waren. In Cottbus fuhr letztes Wochenende auch ein Mann in eine Menschenmenge – es war aber ein besoffener mutmaßlicher Rechtsextremer, daher reicht es nur für den Lokalteil. Dass die AfD sogar diese Taten nutzt, um gegen Migranten und Muslime zu hetzen, und von Nachahmungstaten spricht, geschenkt. (…) Aber wenn jetzt selbst ehemals seriöse Journalisten wie der frühere Wirtschaftswoche-Chefredakteur Roland Tichy so anfangen zu argumentieren, dann fällt einem langsam nichts mehr ein. Als ob Amokläufe eine »islamische« Erfindung wären und völlig unbekannt in unserem vor 2015 ach so friedlichen Mitteleuropa. Gut, es gab zwar den »German Wings«-Absturz, aber wer weiß, was da »vertuscht« werden sollte (…). Die Opfer bräuchten (…) Anteilnahme und unbürokratische Hilfe. Warum werden gleiches Unglück und Leid so unterschiedlich qualifiziert? Warum werden solche Taten nur noch für jeweilige politische Zwecke instrumentalisiert?

Markus Meister, Mönchengladbach

Eine Schande

Zu jW vom 3. April: »Aktiv für den Frieden«

Meine Zeitung hat es geschafft, zusammenfassend über die Ostermärsche 2018 zu berichten, ohne die NATO mehr als am Rande zu erwähnen (…) und auch Kritik an den jeweiligen Aufrufen zu üben. Es hätte nämlich herausgestellt werden müssen, dass die NATO einen großen Krieg gegen Russland auf europäischem Boden vorbereitet und die Ostermärsche dies weitgehend ignoriert haben! (…) Besonders die Partei Die Linke mit ihrer russophoben Führung (…) bremst die Friedensbewegung aus, wo sie nur kann. Mit ihrer illusorischen Haltung »Auflösung der NATO« (Wer sollte das tun? Die USA etwa?) hintertreibt sie die Forderungen vieler Friedenskämpfer, wie sie eindrücklich auf einem Transparent zum Ausdruck kommen: »Frieden mit Russland statt weiter in den dritten Weltkrieg – NATO raus aus Deutschland, Deutschland raus aus der NATO!« Der Ostermarsch 2018 war – bis auf Ausnahmen ( z. B. der Aufruf »Rhein-Neckar« und Bremen) – eine einzige Schande!

Ingo Hoppe, per E-Mail