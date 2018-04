Ohne das Salz der See

Der Knüller: Es gibt Eis. Und Nebel Foto: HENRIK MONTGOMERY/EPA

Der Schriftsteller Peter Wawerzinek reist diesen April zum ersten Mal durch Schweden, für die Kunst und den Untergrund. Findet er dort Freiheit, Glück und wilde Jagd? (jW)

Überfahrten sind stets etwas Schönes. Um vom Rostocker Überseehafen nach Gedser zu kommen, muss man schon früh aufstehen. Wir können es, und sitzen um fünf Uhr dreißig im Auto. Los geht die Reise vom Berliner Kollwitzplatz aus über die Autobahn, den Anweisungen der Navigationsstimme folgend.

Wir sind rechtzeitig da. Die Fähre landet an, entlässt Autos und Passagiere, danach dürfen wir die Auffahrtrampe empor einfahren, aussteigen, ein paar Treppen hoch an Bord gehen. Zum Frühstücken haben wir viel Platz. Es halten sich nur wenige Leute im All-inclusive-Speiseraum auf. Wir sitzen mittig ganz vorne. Die Fähre legt ab. Die Ostsee ist mir ein wenig zu glatt.

Mag sein, das täuscht. Bin ja bisher nur kleine Fährschiffe gefahren. Von Irland aus zu den Aran-Inseln, zwischen den Liparischen Eilanden. Da ging es heftiger zu. Gischt spritzte über Deck an unsere Kleidung. Tagelang konnten wir an unseren Jacken das Salz der See schmecken. Hier vibrieren nur die starken Motoren. Also probieren wir die Angebote durch. Lachs, Käse, gekochtes Ei, Pastete, kleine Klopse und broiler-goldene Kartoffelpuffer. Dazu etwas Obst und Yoghurt. Der Knüller: Es gibt Eis. Wir füllen unsere Tassen halb und geben zwei Einheiten Espresso hinzu. Was für Genießer wir doch sind.

Welch ein Abschluss der kurzen Überfahrt von gerade einmal einer Fußballspiellänge, die Halbzeitpause nicht eingerechnet. Dann fahren wir ein Stück durch Dänemark, so über zwei, drei Brücken nach Schweden, Kurs Malmö, zu unserer Unterkunft. Iris und Emma kennt Bernhard schon seit fast zehn Jahren. Sie stehen auf seinen mecklenburgischen Honig, seine selbstgemachte Marmelade und das obligate hochprozentige Fläschchen.

Damals war Iris in Berlin für die Zeitschrift Vagabond unterwegs, um einen Artikel zum zwanzigsten Jahrestag des Mauerfalls zu bebildern und Bernhard dazu zu interviewen. Der Beitrag erschien und im September trafen sich die beiden in Västerås. Anlass war Iris Geburtstagsparty auf einer kleines schwedischen Insel mit wunderschönen Holzhütten, die als Ferienhäuser für die Angestellten des Verlages fungierten. Beide hielten den Kontakt. Die nächsten Begegnungen waren dann sehr viel privater und fanden in Malmö statt, wo Iris und Emma wohnen. Das Verhältnis ist so unkompliziert und gut, dass Bernhard so gar Klaus Zylla und mich einfach so mitbringen darf. Und Emma lässt es sich nicht nehmen, uns zwei Stunden lang durch Malmös Zentrum zu führen.

Ich fotografiere wieder einmal Kinos für meinen Freund Daniel, den Betreiber des Berliner Kinos Krokodil. Das habe ich in Kairo, Chicago, Venedig, und wo ich mich sonst so herumtreibe, auch schon so gehalten. Uns wundert die starke Polizeipräsenz in der gesamten Innenstadt, bis wir erfahren, dass es sich nur um ein lokales Fußderby handelt, bei dem es ruppig zugeht. Die Gespräche unterwegs ranken sich um alltägliche Themen wie Emmas Arbeit als Security-Mitarbeiterin auf dem Malmöer Flughafen. Dort kontrolliert sie an zwei Bildschirmen Pakete. Bernhard erzählt ihr von seiner Fotoausstellung in Norrköping, die am Wochenende eröffnet wird.

Dann reiten wir in den größten Second-Hand-Laden der Stadt ein. Wir sind T-Shirt-Junkies. Hier ist kaum so richtig was im Angebot und wenn, dann für uns leider in der falscher Größe. Aber deswegen werden wir nicht unruhig. Wir haben genügend Zeit, in Schweden noch fündig zu werden. Überhaupt ist die erste Woche reiner Stress für uns. Morgen geht es nach Uttersberg in unser Hauptquartier. Eine einsam gelegene alte Bahnstation, die jetzt als Museum und Galerie überlebt.

Wir richten uns dort kurz ein und folgen dann einer Einladung eines Millionärs auf sein Anwesen. Nächste Ziele sind: Bilderlieferung an die Galerie und Ausstellungsaufbau. Danach Sauna in einem Fass an einem See bei Nyköping, hundertfünfzig Kilometer entfernt. Vielleicht gehen wir auf die Jagd? Vielleicht treffen wir unseren ersten Elch? Vielleicht wird aber auch alles wie im letzten Jahr, als Bernhard drei Stunden auf dem Hochsitz saß und noch einmal zwei Stunden mit Inge (ist hier auch ein Männername!), und kein Tier ließ sich blicken.

Schweden ist für mich auf jeden Fall eine Erstbegegnung, sieht man einmal davon ab, dass ich bereits einmal für eine Stunde als Umsteiger auf dem Flughafen von Stockholm saß, kurz nach dem Mauerfall, als wir alle noch Ossis waren und eifrig Länder sammelten.