Neue Finanzarchitektur

Nach dem Willen Beijings soll der Yuan weltweit handelbar sein Foto: Bobby Yip/Reuters

China öffnet seine Aktienmärkte weiter für ausländische Investoren. Es sei beabsichtigt, in diesem Jahr eine Handelsverbindung zwischen der Börse in Shanghai und der Londoner Börse einzuführen, sagte der chinesische Zentralbankchef Yi Gang am Mittwoch auf dem asiatischen Wirtschaftsforum im südchinesischen Boao. Damit könnten chinesische Anleger dann direkt in britische Aktien investieren.

Der Schritt sei zwar nur symbolischer Natur, da chinesische Investoren auch jetzt schon über ausländische Filialen heimischer Handelshäuser britische Aktien erwerben könnten, sagte Analyst Huang Dongsheng vom Vermögensverwalter Weifang Fund. Zudem könnten auch britische Anleger bereits über eine Verbindung mit der Börse in Hongkong Aktien von Unternehmen Festlandchinas erwerben. Allerdings unterstreiche der Schritt gleichwohl, dass China seinen Kapitalmarkt weiter öffnen und die Landeswährung Yuan als Weltwährung etablieren wolle.

Die chinesische Regierung kündigte am Mittwoch zudem einen Zeitrahmen für die schon länger angekündigte Öffnung des Finanzsektors an. Demnach sollen die Maßnahmen bis Ende dieses Jahres umgesetzt werden, einige sollen bereits im Juni in Kraft treten. Dazu gehört die Erlaubnis für ausländische Firmen, in Treuhand- und Leasinggesellschaften einzusteigen sowie in das Geschäft mit Auto- und Verbraucherkrediten. Die Beteiligungsgrenze für Ausländer an Gesellschaften im Wertpapier-, Fonds-, Futures- und Lebensversicherungsgeschäft soll nach Angaben der Zentralbank in den nächsten Monaten auf 51 Prozent angehoben und später ganz abgeschafft werden. Angekündigt wurde dies schon im November.

Bereits am Dienstag hatte Chinas Präsident Xi Jinping Ankündigungen bekräftigt, die Wirtschaft für ausländische Investoren weiter zu öffnen. Dies wurde als versöhnliches Signal im Handelsstreit mit den USA gewertet. Mit einer Einigung in dem Konflikt rechnen auch die Ratingagenturen Moody's und Fitch. Sie erklärten zudem am Mittwoch, die von den USA in Aussicht gestellten Zölle auf chinesische Waren würden nur begrenzte Auswirkungen auf die Wirtschaft Chinas haben.

China hält sich bedeckt zu einem möglichen Einsatz der heimischen Währung im Handelsstreit mit den USA. Zentralbankchef Yi Gang wollte am Mittwoch auf dem Wirtschaftsforum in Boao in der Angelegenheit nicht klar Position beziehen. Auf die Frage eines Moderators, ob die Volksrepublik mit einer Abwertung des Yuan auf neue US-Zölle reagieren werde, antwortete er ausweichend. Yi sagte lediglich, der Wechselkurs-Mechanismus werde »vom Markt bestimmt« und auf dieser Basis auch künftig »sehr gut« funktionieren. Die Notenbank habe bereits seit langem nicht mehr an den Devisenmärkten interveniert. Yi mahnte zugleich, China und die USA sollten ihre Handelsfragen auf »rationale Art« klären.

US-Präsident Donald Trump wirft China neben Dumpingpreisen und Diebstahl von Technologie-Know-how amerikanischer Unternehmen auch vor, sich durch einen künstlich niedrig gehaltenen Yuan-Kurs unfaire Vorteile im Exportgeschäft zu verschaffen. (dpa/Reuters/jW)