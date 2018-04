Kein Wort von Ahed Tamimi

Aheds Vater Bassem Tamimi am Montag in Ramallah bei der Präsentation des Videos vom Verhör seiner Tochter Foto: Majdi Mohammed/AP Photo

Sie brüllen sie an, machen abschätzige Bemerkungen über ihre helle Haut und drohen mit der Verhaftung ihrer Verwandten – im Verhör durch das israelische Militär ist die palästinensische Freiheitskämpferin Ahed Tamimi von zwei Ermittlern schwer drangsaliert worden. Das geht aus einem Video hervor, das der Nachrichtenagentur AP in voller Länger vorliegt und von Tamimis Familie am Montag veröffentlicht wurde.

Die 17jährige aus dem Dorf Nabi Salih in der Westbank war am 19. Dezember festgenommen worden, weil sie schwerbewaffnete israelische Soldaten in voller Kampfmontur mehrfach beschimpft, geschubst, geschlagen und getreten hatte. Die Videos davon lud die Mutter im Internet hoch. Am 21. März wurde Ahed Tamimi zu acht Monaten Haft und einer Geldstrafe von umgerechnet etwas mehr als 1.000 Euro verurteilt. »Es gibt keine Gerechtigkeit unter der Besatzung, und dieses Gericht ist illegal«, hatte Tamimi im Gerichtssaal die Legitimität der israelischen Militärjustiz angezweifelt.

Während des Verhörs, das am 26. Dezember stattgefunden haben soll, verweigert die junge Frau beharrlich die Aussage. Sie bleibt auch stumm, als die beiden aggressiven Ermittler ankündigen, ihre Familie vorzuladen. »Wir werden jeden holen, wenn du nicht kooperierst. Es liegt in deinen Händen. Sie werden mit uns reden«, droht einer der Verhörenden in fließendem Arabisch. »Du hast Augen wie ein Engel«, flötet der Mann an anderer Stelle anzüglich. Immer wieder kommt er ihr bedrohlich nahe. Die Aufnahmen unterstützen die Beschwerde wegen sexueller Belästigung, die Tamimis Anwältin bereits am 2. April eingereicht hat.

Das Video zeigt auch: Das israelische Militär verzichtete bei den Befragungen auf die Anwesenheit wenigstens einer anderen Frau. Die 17jährige blieb mit den beiden Männern alleine und offenbar ohne anwaltlichen Beistand.

Er habe das Video an die Öffentlichkeit gebracht, um zu zeigen, wie tapfer, mutig und couragiert seine Tochter aufgetreten sei, sagte Vater Bassam Tamimi am Mittwoch dem arabischen Fernsehsender Al-Arabija. Seine Tochter habe während der zehn Tage langen Verhöre geschwiegen. »Sie antwortete nicht einmal auf die einfachsten Fragen wie nach ihrem Namen.« Alle könnten von ihr lernen. »Israels Schikane und Besatzungsverbrechen brechen nicht den Willen des palästinensischen Volkes und seiner Kinder.«

Derzeit befinden sich mehr als 350 Kinder und Jugendliche in israelischer Haft. Darauf wiesen Menschenrechtsorganisationen am 5. April hin, dem palästinensischen »Tag der Kinder«. Aus diesem Anlass veröffentlichte auch die EU über ihre Büros in Ramallah und Jerusalem ein Statement, in dem sie insbesondere auf den Fall Ahed Tamimi hinwies: »Die Europäische Union ist tief besorgt über die Bedingungen und Abläufe während der Verhaftung und Verhöre sowie über die Inhaftierung von Minderjährigen.« Zudem seien minderjährige Palästinenser »durch die israelischen Kräfte unter Verwendung tödlicher Gewalt ums Leben gekommen«. Israel sei nach internationalen Gesetzen verpflichtet, die Rechte von Kindern zu respektieren.

»Wir werden unseren Kampf gegen die Besatzung fortsetzen und weiterhin ihre Hässlichkeit zeigen«, kündigte Bassam Tamimi laut Al-Arabija an. »Wir sind keine Opfer. Wir sind Kämpfer für die Freiheit unseres Volkes.« Die Palästinenser bräuchten keine Angst vor der Besatzungsmacht zu haben, denn diese sei schwächer, als viele denken. »Man muss damit fortfahren, sich ihr zu widersetzen, und dieses junge Mädchen ist ein Beispiel dafür.«