Dicke Luft in San Fernando

Streik bei Amazon am 21. März in San Fernando bei Madrid Foto: Paul White/AP Photo

Nicht nur in der Bundesrepublik, auch in Spanien kämpfen die Beschäftigten des US-Handelsriesen Amazon für bessere Arbeitsbedingungen. Ende März legten die Angestellten der Niederlassung in San Fernando bei Madrid für 48 Stunden die Arbeit nieder – der erste Streik bei Amazon Spanien überhaupt. Mehr als 90 Prozent der Beschäftigten beteiligten sich nach Gewerkschaftsangaben an dem Ausstand. Er sei ein »voller Erfolg« gewesen, zumal im Vorfeld vor allem Kolleginnen und Kollegen mit befristeten Arbeitsverträgen Angst vor Repressalien durch das Unternehmen geäußert hätten. Medienberichten zufolge sind von rund 1.000 Vollzeitbeschäftigten in San Fernando nur 200 unbefristet angestellt.

In dem bereits seit 17 Monaten andauernden Konflikt geht es darum, dass Amazon die Löhne seiner Angestellten einfrieren sowie die Leistungen bei Krankheit und Überstunden kürzen will. Damit will das Unternehmen die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten an die schlechteren Konditionen angleichen, die bei anderen Anbietern der Branche in Spanien herrschen. Die Kolleginnen und Kollegen fürchten deshalb, dass die Einschränkungen nur ein erster Schritt sind und auch die betrieblichen Leistungen für die Kranken-, Lebens-, Unfall- und Rentenversicherung oder die bisherige finanzielle Unterstützung für Weiterbildungen zur Disposition stehen.

Als Folge des Ausstands kam es in der Region um Madrid zu verspäteten Lieferungen. Größere Störungen gab es aber nicht. Streikende äußerten deshalb den Verdacht, dass ein Teil der Aufträge von dem erst seit Ende vergangenen Jahres bestehenden Vertriebszentrum in El Prat bei Barcelona aufgefangen wurde. Die Gewerkschaften konnten dort in den wenigen Monaten seit der Eröffnung noch nicht Fuß fassen. Amazon selbst hat keine Angaben über die Streikbeteiligung oder die Folgen des Ausstands veröffentlicht.

Die Beschäftigten wollen ihren Kampf auf jeden Fall fortsetzen. Am vergangenen Donnerstag versammelten sie sich erneut zu einer Kundgebung vor der Amazon-Niederlassung in San Fernando. Am Samstag verlasen zwei Sprecher der Gewerkschaftsdachverbände UGT und CCOO zudem bei einer Demonstration gegen die zu niedrigen Renten in Spanien, die in Alcalá de Henares bei Madrid stattfand, eine Erklärung der Amazon-Beschäftigten. Dort wurden weitere Aktionen angekündigt. So sind für Freitag Kundgebungen vor den Niederlassungen der Zeitarbeitsfirmen Adecco und Manpower geplant, denn fast alle neuen Kolleginnen und Kollegen bei Amazon sind bei diesen angestellt.

Für den 20. April haben die Beschäftigten eine weitere Demonstration in Madrid angekündigt. Zudem werden sich Gewerkschaften und Unternehmensleitung am 25. Mai vor Gericht sehen, weil es nach der Kündigung des Tarifvertrags 2016 noch immer keine Einigung gibt. Wie CCOO-Sprecher Douglas Harper über Twitter mitteilte, bereiten die Gewerkschaften außerdem den Boykott eines »Prime Day« von Amazon vor. An einem solchen Tag – meist im Juli – bietet das Unternehmen seinen »Prime«-Kunden (Abonnenten) besondere Rabatte an. Die Gewerkschaften streben an, Proteste während eines solchen Tages auch mit den Kolleginnen und Kollegen in anderen europäischen Amazon-Zentren zu koordinieren. Mit einem solchen ersten europaweiten Streiktag könnten die spanische CCOO, die italienische CGIL, die französische CGT und die deutsche Verdi auch Druck auf das Unternehmen machen, einen europäischen Betriebsrat zuzulassen.