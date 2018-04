Geschenk ans Kapital

Österreichs Sozialministerin Beate Hartinger-Klein am 7. März in Wien Foto: Heinz-Peter Bader/REUTERS

Die österreichische Regierung macht Ernst. Wie in den vergangenen Monaten wiederholt angekündigt, will die rechtskonservative Koalition aus Volkspartei (ÖVP) und Freiheitlichen (FPÖ) das System der sozialen Sicherung umbauen. Dabei soll kein Stein auf dem anderen bleiben. Ganz oben auf der Agenda steht die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA). Am Dienstag protestierten in mehreren österreichischen Städten ­AUVA-Beschäftigte mit Betriebsversammlungen gegen Kürzungspläne, die den Fortbestand der Einrichtung gefährden. Die Regierung verlangt von der Versicherungsanstalt »Einsparungen« in Höhe von 500 Millionen Euro. Sollte bis Jahresende kein entsprechender Kürzungsplan vorliegen, soll die AUVA in der jetzigen Form zerschlagen und in andere Teile der Sozialversicherung eingegliedert werden. In der vergangenen Woche sagte FPÖ-Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein in mehreren Interviews mit österreichischen Medien, sie rechne nicht damit, dass die Einrichtung die Regierungsforderungen erfüllen werde. Vertreter der Oppositionsparteien, Ärzte und Beschäftigtenvertreter warnen nun vor eine erheblichen Verschlechterung der Gesundheitsversorgung bis hin zur Schließung von Krankenhäusern.

Die AUVA ist Teil der gesetzlichen Unfallversicherung und erfasst knapp fünf Millionen Menschen. Mehr als die Hälfte dieser Versicherten sind unselbständig Beschäftigte, die von der ­AUVA Leistungen bei Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten beziehen. Die Versicherung ist für Prävention, Arbeitsmedizin, Heilbehandlung und Rehabilitation nach Unfällen zuständig und betreibt Krankenhäuser und Reha-Zentren in mehreren Städten. Eine Besonderheit der Einrichtung ist, dass deren Leistungen fast ausschließlich durch Unternehmerbeiträge finanziert werden. Genau hier setzt die Regierung an. Diese hat stets eine Senkung der sogenannten Lohnnebenkosten versprochen und will dies nun mit einer Reduktion der Beiträge zur Unfallversicherung von 1,3 auf 0,8 Prozent umsetzen. Dieses finanzielle Geschenk von ÖVP und FPÖ an die Unternehmer soll die AUVA durch »Einsparungen« ermöglichen. Die Folgen wären Leistungskürzungen oder die Umwälzung der Kosten auf andere Teile der Sozialversicherung. Dann würden nicht mehr die Unternehmer, sondern die Beschäftigten mit ihren Beiträgen die Unfallversicherung bezahlen.

In einer Pressemitteilung zu den Protestversammlungen am Dienstag wiesen Betriebsratsvertreter von AUVA-Einrichtungen auf die Folgen der von der Regierung verlangten Kürzungen hin. Eine Auflösung der Versicherung werde auch die Schließung von Unfallkrankenhäuser nach sich ziehen, so der Vorsitzende des Angestelltenbetriebsrats des Traumazentrums im Wiener Lorenz-Böhler-Unfallkrankenhaus, Manfred Rabensteiner: »Wer so etwas billigend in Kauf nimmt, nimmt eine massiv schlechtere Unfallversorgung in Kauf und setzt in letzter Konsequenz auch das Leben von Menschen aufs Spiel.«

Widerstand gegen die Zerschlagung der AUVA regt sich sogar in ÖVP-nahen Kreisen. Der Präsident der Arbeiterkammer Tirol und Vorsitzender der Fraktion Christlicher Gewerkschafter dieses Bundeslandes, Erwin Zangerl, sprach in einer Pressemitteilung von einer »Kriegserklärung an alle Leistungsträger«. Die »angebliche Lohnnebenkostensenkung« treffe nämlich »die Arbeitnehmer und die kleinen Unternehmer gleichermaßen«. Letztere müssten nach einer Zerschlagung der AUVA mit höheren Kosten bei Arbeitsunfällen rechnen. »Diese Regierung ist ein paar Großindustriellen im Wort und will ein gut funktionierendes Kranken- und Unfallsystem zerschlagen, das seinesgleichen sucht«, so der christlich-soziale Gewerkschafter.

Die Wiener Geschäftsführerin der Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier (GPA-DJP), Barbara Teiber, bezeichnete die Pläne als »brutale Umverteilung der Regierung – eine halbe Milliarde Euro Geldgeschenk an die Großunternehmer zu Lasten der Allgemeinheit«. Für die kommenden Tage sind weitere Protestaktionen geplant. Wenn die Regierung die Verunsicherung von Beschäftigen und Versicherten nicht beende, werde es zu Kampfmaßnahmen kommen, hieß es von der GPA-DJP.