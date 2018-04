Hellas Rambazamba

Kein Spaß: Ivan Savvidis, Besitzer von PAOK Saloniki (M., mit Pistole), hat die Faxen dicke (11.3.2018, beim Spiel gegen AEK Athens) Foto: InTime Sports via AP

»Wir können ja schließlich nicht die gesamte Mannschaft entlassen«, diese Plattitüde wird gewöhnlich gerne bemüht, wenn mal wieder ein Fußballtrainer seine Papiere holen muss. Doch Evangelos Marinakis ist alles andere als gewöhnlich. Anfang April beurlaubte der Präsident des griechischen Rekordmeisters Olympiakos Piräus den Großteil des Profikaders.

Nach einem 1:1 beim Tabellenzehnten APO Levadiakos am 31. März hat der Serienmeister – 19 der letzten 21 Meisterschaften gingen in die Hafenstadt – nur noch geringe Chancen ­darauf, den Titel auch in dieser Saison zu verteidigen. Ein unhaltbarer Zustand für den schwerreichen Reeder Marinakis, denn der 50jährige ist erfolgsverwöhnt: Nach seiner Übernahme des Klubs 2010 konnte er jedes Jahr die Meisterschaft feiern. Als Reaktion auf den anhaltenden Misserfolg unternahm er den radikalen Schritt. In deutlichen Worten teilte er den Profis persönlich mit, dass ihre Dienste nicht mehr erwünscht sind: »Wegen eurer Leistungen habe ich drei Trainer gefeuert. Aber am Ende sieht es so aus, als seid ihr schuld.«

Zusätzlich muss die Mannschaft eine Strafe in Höhe von insgesamt 400.000 Euro zahlen. Diese gehe an die U-20-Abteilung, die nun auch mit ein paar rehabilitierten Mitgliedern des Profiteams die Runde zu Ende spielen soll. Marinakis, dem auch ein Medienimperium und der englische Zweitligist Nottingham Forest gehören, gilt schon lange als Mann ungewöhnlicher Maßnahmen. So ermittelte die griechische Justiz schon mehrfach erfolglos gegen ihn, etwa wegen Spielmanipulationen, Bildung einer kriminellen Vereinigung, Bestechung, Erpressung und versuchter Tötung.

Marinakis und sein Rundumschlag passen zu einem Klischee, das leider oft bestätigt wird: dass die großen griechischen Vereine von irrationalen Hitzköpfen geführt werden. So ein Fall ist auch Ivan Savvidis, der Eigentümer und Präsident des Erstligist PAOK Saloniki. Im Spiel gegen Tabellenführer AEK Athen am 11. März stürmte der millionenschwere Unternehmer nach einer vermeintlichen Fehlentscheidung des Schiedsrichters – dieser hatte in der 90. Minute das 1:0 für PAOK zunächst aberkannt – umringt von vier seiner Sicherheitsleute auf den Platz. An seinem Gürtel prangte gut sichtbar eine Pistole. Laut Aussagen der AEK-Profis bedrohte Savvidis sie und den Schiedsrichter mit dem Tod.

Der 59jährige wurde deshalb für drei Jahre gesperrt und muss 100.000 Euro Strafe zahlen. Seinem Verein hat er einen Bärendienst erwiesen: PAOK wurde mit einer Geldstrafe von 69.000 Euro belegt, dem aktuellen Pokalsieger werden zudem drei Punkte abgezogen. Da es sich dabei nicht um den ersten skandalösen Auftritt eines Besitzers eines großen griechischen Vereins handelt, empfahl das Monitoring-Komitee der FIFA, den griechischen Verband mit sofortiger Wirkung zu suspendieren.

Die Regierung entschied sich dazu, den Ligabetrieb zunächst für drei Wochen auszusetzen. Nach Meinung des Journalisten Tasos Alevra leidet der hellenische Fußball ganz erheblich unter den Eskapaden der reichen und mächtigen Klubbesitzer. Der Deutschen Welle sagt er, die Qualität des griechischen Fußballs sei unterirdisch, da es nicht mehr um den Sport ginge. Alles werde von den Machtkämpfen zwischen den Besitzern der vier großen Klubs Olympiakos, PAOK, Panathinaikos und AEK Athen dominiert, Oligarchen, welche die Popularität des Fußballs zu ihrem Vorteil nutzen wollen. Dabei sind sie offenbar nicht zimperlich. Ende März berichtete der britische Guardian über neuerliche Ermittlungen gegen Piräus-Chef Marinakis. Dieses Mal geht es um Heroinschmuggel.