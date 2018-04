Peter (Stipe Erceg, links), seine Freundin Jule (Julia Jentsch) und ihr gemeinsamer Freund Jan (Daniel Brühl) verstehen sich als Berliner Großstadtrevolutionäre: »Die fetten Jahre sind vorbei« Foto: ZDF/Matthias Schellenberg/Daniela Knapp

Re: Der große Frauenstreik

Junge Spanierinnen machen Politik

Studentinnen und Aktivistinnen in Madrid organisierten den Generalstreik der Frauen in Spanien am 8. März 2018. Schon in den letzten beiden Jahren gab es am Frauenkampftag riesige Demonstrationen, und 2017 legten viele Frauen die Arbeit für eine Stunde nieder. Diesmal dauerte der Streik einen ganzen Tag, fand im gesamten Land statt und Beschäftigte aller Branchen nahmen teil. Den jungen Frauen ist auch der Kampf gegen eine Verschärfung des Abtreibungsrechts wichtig, für die Selbstbestimmung über den eigenen Körper. Es ist nicht leicht für sie, sich im konservativen, katholischen Spanien Gehör zu verschaffen. Vor allem, weil die Krise dafür genutzt wurde, die Freiheiten und Rechte der Frauen zu beschneiden, sagt der Soziologe Ernesto Garcia.

Arte, 19.40

Dutschke

Ja mei, echt jetzt noch mal die ganze 68’er-Kiste. Haben wir nicht darüber wahrlich genug geredet und sollten uns lieber mit, sagen wir, Planwirtschaftsdebatten in der DDR beschäftigen? Rudi Dutschke, geboren 1940 bei Luckenwalde in Brandenburg, wurde christlich erzogen und durfte in der DDR kein Abitur machen. Er ging nach Westberlin, um Soziologie zu studieren. Früh engagierte er sich politisch und stieg dann zum Kopf des Sozialistischen Studentenbunds (SDS) auf. Wie kein anderer verstand es Dutschke, mit Tabubruch, Provokation und Agitation auf sich und die Studentenbewegung aufmerksam zu machen. Ah! Und deswegen reden wir immer noch drüber.

3sat, 20.15

Embrace

Zweifellos: Medien, Werbung und Gesellschaft geben ein Körperbild vor, nach dem wir uns selbst und andere immer wieder beurteilen. Die australische Fotografin und Filmemacherin Taryn Brumfitt postete ein ungewöhnliches Vorher-Nachher-Foto ihres fast nackten Körpers auf Facebook und löste damit einen Begeisterungssturm aus. Mit ihrem Dokumentarfilm begibt sich die australische Fotografin auf eine Reise um den Globus, um herauszufinden, warum so viele Frauen ihren Körper nicht so mögen, wie er ist. AUS 2016. Regie: Taryn Brumfitt.

Arte, 20.15

Die fetten Jahre sind vorbei

Ganz netter Film, wie Deutsche sich halt die Revolte vorstellen. Passt aber ganz gut hierher. D/A 2004. Mit Julia Jentsch, Stipe Erceg. Regie: Hans Weingartner.

3sat, 22.35