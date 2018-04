Nachschlag: Ein eigenes Ziel

Einpacken und weg damit: Aufräumen nach dem SPD-Parteitag im Dezember 2017 Foto: Michael Kappeler/dpa

Große Koalition, das ist doch immer das gleiche, sagen Kritiker. Von wegen. Erst jüngst wurde der bekannte Dreiklang von »Heimat«, »Zu viele Ausländer« und »Hartz IV ist toll« zum Vierklang erweitert: »Abtreiben ist böse«, heißt es jetzt. Das ist Innovation! Für Simone Lange, Oberbürgermeisterin von Flensburg und Kandidatin für den Parteivorsitz beim Sonderparteitag der SPD am 22. April ist das Ausdruck von »Profilierungssucht«, die sich vor die Regierungsarbeit schiebe und Andrea Nahles das Leben erschwere. Und weil die mit den CDU-Männern so viel zu tun hat, möchte sich Frau Lange an ihrer Stelle um die Belange der SPD kümmern. Schließlich sei es wichtig, dass die »eigene Ziele« habe. Dann hätte man die Chance, »bei einer Bundestagswahl tatsächlich auch zu gewinnen.« Sonstige Inhalte? »Gemeinschaft« und »Solidarität«. Man beachte die Reihenfolge. Ob Frau Lange gewählt wird, ist ungewiss. Dass die SPD auf dem Weg nach unten von einem solchen Personal nicht gerettet werden wird, ist so sicher wie der nächste Krieg. (row)