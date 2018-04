Rotlicht: Grimme-Preis

Der Grimme-Preis wird an qualitativ herausragende Fernsehproduktionen verliehen. Oh je. Kurt Krömer (l.) und Thomas Gottschalk im Jahr 2011 Foto: Henning Kaiser dpa/lnw

Was, in Gottes Namen, wird denn heute nicht mehr bepreist, ausgezeichnet, mit einem Lorbeerkranz behängt? Ist die Menschheit unterdessen derart forsch fortgeschritten und weit vorangekommen, dass sie sich überall und in jederlei Hinsicht ständig selber belobigen darf und muss? Mag dieses ganze Verleihungsgetue der adäquate Ausdruck der Hybris einer Gattung sein, die durch und durch auf den Hund gekommen und am Arsch ist? Die völlig fertig ist und der wenig anderes mehr einfällt, als dauernd Fernsehen zu veranstalten und in dasselbe zu gucken?

Wieso gibt es noch keinen Orden für die beste Autohupe am himmlischen Markt? Für die schärfste Schamhaarfrisur? Für die zünftigste Beleidigung am Biertisch? Für den voluminösesten Furz? Für die eleganteste Art, ein Skatblatt zu geben? Oder für die allerschönste Tomate?

Was soll das denn? Warum schenkt man die mit diesem ekelerregenden Preisaushändigungsgewese in der Regel verbundene Kohle, die wunderbare Penunze, nicht besser gleich der – Vorschlag – DKP oder Stefan Gärtner oder einer tapferen Sozialarbeiterin? Weshalb müssen ausgerechnet sogenannte Fernsehproduktionen und Fernsehformate geadelt werden? Warum ein Medium, das Fernsehen an und für und sonstwie sich, nobilitieren, das rettungslos kaputt, verdengelt, vermüllt ist?

Kann ja sein, dass der Grimme-Preis, den das nämliche Institut in Marl seit 1964 unverdrossen in diversen Kategorien herumreicht, einst seine Berechtigung hatte, in einer – Obacht, Nostalgie! – Zeit, als das Fernsehen etwa Theodor W. Adorno gegen Arnold Gehlen antreten ließ, als sich Günter Gaus unvergleichlich tentativ und tastend mit Hannah Arendt unterhielt, als Willy Hochkeppel und Ivo Frenzel mit Herbert Marcuse über den »Hochkapitalismus« (Marcuse) sprachen (unbedingt auf Youtube anschauen!), als der heute sagenhaft verblödete Hessische Rundfunk ein sorgfältiges Feature über Karl-Otto Apel verantwortete und auf Wunsch desselben Hauses Alfred Schmidt und Alfred Edel im Frankfurter Café Laumer, in dem Adorno seinen Morgencognac zu nippen pflegte (und in dem die beste Herrentorte der Welt vorrätig gehalten wird), über den Begriff und die Formen der Kulturindustrie herrlich mäandernd disputierten. D’accord, konnte man bisweilen machen, so ’n Zertifikat rüberreichen, sogar Adorno attestierte dem Fernsehen mal einen gewissen Bildungsauftrag, den es ab und an erfülle.

Doch, um lediglich ein Beispiel zu nennen, Günter Netzer und Gerhard Delling (Grimme-Preis 2000)? Diese Flachpfeifen, rhetorischen Rumpfköpfe und Flötisten der ubiquitär gewordenen Verdummung und Sprachverschrottung? Diese Gackeresel? Diese Nichtigkeitstrottel?

Man komme mir nicht mit Dominik Graf und womit auch immer (das jüngst ausgestrahlte Dokudrama »Gladbeck« soll laut Dr. Braunstein und Prof. Sokolowsky ein Meisterstück sein). Fernsehen ist katexochen vermaledeiter Mist. Schmeißt Claus Kleber den Deppenpreis hinterher. Dem Sat. 1-Frühstücksfernsehen. Dem Totalsender RTL, N-TV, dem Militärpropagandaladen formerly known as N 24 (nun natürlich: Welt).

Da gehört er hin, der doofe Grimme-Preis.

Eines erlaube ich mir zu prognostizieren: Im Kommunismus wird es keine Preise mehr geben, und einen Grimme-Preis wird es gleich gar nicht mehr geben. Leckt mich doch anne Täsch, aber wirklich, mit euren Grimme-Preisen und Hunderassenmedaillen und Best-of-Brötchen-Urkunden und all dem Plunder und Tand.

Es ist ja alles bloß noch albern. Bestenfalls.