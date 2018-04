Die Kunst des Druckens

Im Pferdestall (1952), Farblithografie (Kreide) von vier Steinen, 46 x 58 cm Foto: Privatarchiv Thomas Moor

»Prof. Arno Mohr, Maler«, das hätte man noch 1949 auf Mohrs Visitenkarte lesen können, wenn er denn je eine gehabt hätte. Nur sieben Jahre später schreibt er: »Der Grafik als einem Stiefkind der bildenden Kunst gilt meine ganze Liebe.«¹ Was war passiert?

Im Frühjahr 1946 kehrt Arno Mohr aus der Kriegsgefangenschaft nach Berlin zurück: ein mit 35 Jahren nicht mehr ganz junger »Nachwuchskünstler« mit dem Wollen zur Kunst, aber ohne ein nennenswertes Werk. Die dann folgende Entwicklung muss ihm manchmal wie ein Traum erschienen sein. Er bekommt sofort Kontakt zur »Wirkungsgruppe bildender Künstler Berlin-Weißensee« unter Leitung von Otto Sticht, der eine »Kunstschule des Nordens« aufbauen will. Obwohl am Anfang äußerst primitive Bedingungen herrschen, keinerlei Gehälter gezahlt werden und überhaupt unklar ist, ob der Schulbetrieb genehmigt wird, widmet Mohr sich mit ganzer Kraft der neuen Tätigkeit des Lehrens und wird belohnt: Bei der offiziellen Gründungsfeier der »Hochschule für angewandte Kunst« ist er einer der neun zum Professor berufenen Dozenten.

Nicht unwichtig für diese schnelle Karriere ist sicher auch sein berühmtes Plakat zum 1. Mai 1946, das ihn mit einem Schlag bekannt macht. Mohr nimmt an den wichtigen Ausstellungen in Berlin und Dresden mit Gemälden und Zeichnungen teil und erntet in der Tagespresse lobende Erwähnungen. Auch mit einigen großformatigen Holzschnitten in expressionistischer Manier erregt er Aufmerksamkeit. Aber sein Streben gilt ganz der Malerei. Die Chance, mit einem wirklich großen Werk hervorzutreten, kommt im Frühjahr 1949: Gerd Caden organisiert eine »Wandbildaktion« für die 2. Deutsche Kunstausstellung in Dresden und lädt das »Berliner Kollektiv« Hermann Bruse, René Graetz, Arno Mohr und Horst Strempel ein, daran teilzunehmen. Das Kollektiv entscheidet sich für das Thema »Metallurgie Hennigsdorf«, und zu dritt (Bruse scheidet gesundheitsbedingt aus) schaffen sie in nur drei Monaten ein Riesenwerk von vier mal 16 Metern, das für Aufsehen sorgt, aber auch sofort in die Mühlen der Formalismuskampagne gerät. Das Bild wird deponiert, dann vernichtet, Mohr rückt in den Fokus der politischen Kunstrichter, 1953 wird er gar für einige Monate als Professor suspendiert.

Ehrhardts Werkstatt

Aber in Dresden passiert noch etwas, das für seine Zukunft von entscheidender Bedeutung sein wird: »Irgendwann entdeckten sie [Mohr, Graetz und Strempel] unsere Werkstatt und wollten auch gleich arbeiten. Immer, wenn sie eine Pause machten, kamen sie zu uns. Aber wir hatten ja selber jede Menge Arbeit mit den Professoren und gar keine Zeit für zusätzliche Aufträge. Zum Schluss war es dann so, dass wir nachts, wenn wir endlich fertig waren, uns ganz schnell anzogen und das Licht löschten: Tür zu und im Eiltempo raus, damit sie uns ja nicht mehr erwischten. Die hätten sogar Mitternacht noch gearbeitet, wenn sie gekonnt hätten …«, so erzählte der ­Drucker Roland Ehrhardt in einem Gespräch mit der Kunstwissenschaftlerin Kristina Bauer-Volke im Sommer 1998.²

Mohr selbst erinnerte sich so: »Den endgültigen Schritt zur Grafik machte ich jedoch, als es den Anschein erweckte, dass ich mich hauptsächlich der Malerei zuwenden würde. […] Bis dahin war meine Beschäftigung mit der Lithographie nicht über vereinzelte und flüchtige Versuche hinausgegangen. In der Ehrhardtschen Werkstatt jedoch begriff ich erst den ganzen Reichtum ihrer Anwendungs- und Ausdrucksmöglichkeiten. Am Anfang schreckte ich vor den handwerklichen Schwierigkeiten zurück, aber bald zog mich die Lithographie völlig in ihren Bann, denn ich sah, dass mir hier etwas in die Hand gegeben war, was meinen künstlerischen Absichten entsprach.«³

»Drucken ist eine Kunst; namhafte Drucker haben ihren Namen zu Recht«, erklärte Mohr Anfang der 1980er Jahre im Gespräch mit dem Schriftsteller Horst Drescher, und die Druckwerkstatt der Dresdner Kunstakademie an der Brühlschen Terrasse wurde nicht von irgendeinem Drucker geleitet, sondern vom schon damals legendären Alfred Ehrhardt (1886–1963).

Der Dresdner Kunsthistoriker Fritz Löffler schrieb zu Alfred Ehrhardts 50jährigem Berufsjubiläum am 4. Mai 1950 in der Sächsischen Zeitung: »Ehrhardt hat den Ruf der Akademie auf seinem Gebiet in die Welt getragen. […] Wie Ehrhardt früher die Hauptwerke von Hans Thoma besorgte, druckte er seit 1919 von Kokoschka und Sterl bis zu Dix alle wichtigen Dresdner Künstler. […] Über seine eigenen, weit über das nur handwerkliche reichenden Leistungen hinaus ist Ehrhardt ein ausgezeichneter Lehrer, der ganze Generationen von Künstlern in die technischen Geheimnisse von Radierung, Holzschnitt und Lithographie eingeweiht hat.«⁴ Und Alfred ist nicht der einzige Ehrhardt in der Druckerei: »Im Laufe der 30er Jahre ging ihm dabei in der Werkstatt schon als Kind sein Sohn Roland [1924–1999] zur Hand, dessen Lehre dann vom Krieg überschattet war. Am 1. November 1946 kam der Sohn aus der Gefangenschaft und wurde sofort mit der Führung der Werkstatt betraut, bis klar wurde, dass der Vater dank geglückter Entnazifizierung bis zur Altersgrenze bleiben durfte. So waren ab diesem Zeitpunkt Vater und Sohn in der Druckwerkstatt.«⁵ Wenn auch die Lehre unter dem gestrengen Vater für Roland nicht immer leicht war, der Generationswechsel gelingt: »Seine reichen Erfahrungen hat Ehrhardt auf den Sohn übertragen, der früher an seiner Seite, heute an seiner Stelle bei den Steinen steht. Welcher Anerkennung sich die Drucke aus Ehrhardts Werkstatt erfreuen, beweist nicht zuletzt, dass Otto Dix ihr die Treue gehalten hat, der gerade in diesen Tagen wieder in Dresden weilt und mit seinen hier gedruckten Blättern den Ruhm des alten und des jungen Meisters ins Land tragen hilft«.⁶

Der junge Meister: Otto Dix lässt seit 1948 in der Ehrhardtschen Werkstatt nicht nur drucken, sondern entwickelt dort in enger Zusammenarbeit mit Roland seine berühmten (und heute am Kunstmarkt hochbezahlten) Farblithographien. Das heißt er bringt eine Pastellvorlage mit nach Dresden und macht dann mit dem Drucker die Farbseparation und zeichnet die entsprechenden Farbsteine. 1953 versieht Dix einen Abzug der Farblitho »Bettina mit Kapuzinerblume« mit der Widmung: »für R. Ehrhardt, den besten Drucker Deutschlands«. Dix ist auch während der Wandbildaktion in Dresden und besucht das Berliner Kollektiv fast täglich »oben« im Atelier. Und vielleicht hat Mohr »unten« in der Werkstatt die Farblithos »Blindes Kind« (Karsch 184/A) und »Kreuzigung« (Karsch 186/II/B) auf die Welt kommen sehen.

Lernen und Ausprobieren

Mohr erprobt sich zuerst in den Tiefdrucktechniken der »heißen« Radierung, bei der die Druckplatte mit Säure geätzt wird, während er bisher nur mit der »kalten Nadel« direkt in das Metall gearbeitet hatte. Es entstehen noch während der Arbeit am Wandbild eine erste Fassung der »Stahlwerker« sowie die Porträts von Alfred Ehrhardt und Horst Strempel, und auch erste druckgrafische Selbstbildnisse, denen unzählige in den nächsten 50 Jahren folgen sollen. Besonders reizt ihn jedoch, wie schon erwähnt, der Steindruck: »Es ist interessant zu verfolgen, wie diese Technik, die ursprünglich als ein billiger Ersatz der herkömmlichen Drucktechniken ins Leben trat, zu einem künstlerischen Gestaltungsmittel von eigentümlicher Kraft und Schönheit entwickelt wurde. Gerade in der Vielfalt ihrer Möglichkeiten übertrifft sie alle anderen künstlerischen Drucktechniken. Man kann in ihr in der Kreide-, Feder- und Pinseltechnik arbeiten; es gibt die Schabmanier, den Mehrfarbendruck, aquarell­artige lavierende Techniken und viele andere, die der schöpferischen Individualität des einzelnen Künstlers einen weiten Spielraum geben.«⁷

Sofort nach seiner Rückkehr aus Dresden beginnt Mohr eine Lithowerkstatt in der Kunsthochschule Weißensee einzurichten, aber die großen Möglichkeiten der Lithografie sind auch mit einigen technischen Schwierigkeiten verbunden. Roland Ehrhardt erinnerte sich noch 40 Jahre später lebhaft: »Als sie dann wieder in Berlin waren, kam Mohr eines Tages zu uns. Er war ganz ärgerlich und stürmte herein. ›Ihr Himmelhunde habt mir was verschwiegen‹, rief er, weil er inzwischen die Litho für sich entdeckt hatte. Und weil das am Anfang nicht so gut klappte, dachte er, es gäbe da irgendwelche Geheimnisse, vielleicht Chemikalien oder bestimmte Tricks, die wir ihm nicht verraten hätten. Aber ich sagte: ›Wir haben gar nichts verschwiegen. Schauen Sie her, es gibt keine Geheimnisse beim Drucken, alles ist ganz logisch zu erklären.‹ Da hat er uns auf die Finger geguckt und gelernt, dass er dann alles selber machen konnte.«⁸ Bei der Lithografie kommt Mohrs handwerkliche Ausbildung und auch Neigung zum Tragen und nach und nach erobert er sich »den ganzen Reichtum ihrer Anwendungs- und Ausdrucksmöglichkeiten«.

Die Bedeutung des Handwerks wird er auch später immer wieder betonen und verteidigen: »Man machte mir zwar den Vorwurf, dass ich mich in eine unnötige Handwerkelei vergraben hätte, durch die ich künstlerisch gehemmt und eingeengt worden sei. Doch bin ich im Gegenteil der Meinung, dass erst durch die Beherrschung des Handwerklichen eine schöpferische und künstlerische Freiheit gewonnen wird.« Im Gegenteil hätte sogar »die Vernachlässigung des Handwerklichen in der Kunst […] auch in der Gegenwartsgrafik zu einer Einengung und weitgehenden Verarmung der Mittel geführt. Viele Künstler, die hier den selbstgenügsamen Weg des geringsten Widerstandes gehen, sind geneigt, ihn mit schöpferischer Freiheit gleichzusetzen.«⁹

Mohr wird nicht nur zum Gründer der Werkstätten in Weißensee und 1954 an der Akademie der Künste in Berlin, sondern zu einem selbstdruckenden Grafiker, den die Meisterdrucker als einen der ihren anerkennen, und er wird lebenslang dankbar sein. Weihnachten 1955 erreicht Alfred Ehrhardt ein Brief aus Berlin: »Lieber Ehrhardt! In meiner geliebten stillen Werkstatt zur Weihnachtszeit drängt es mich, Dir nun meinen Dank zu sagen für alles, was ich bei Dir gelernt und gesehen habe. Eigentlich hast Du ja kaum etwas gesagt – und heute weiß ich, dass die ›Kunst‹ des Druckens auch gar nicht erlernbar ist. Man kann ja auch nicht lernen, ein guter Familienvater zu werden. […]«.¹⁰

Originale für alle

Für Arno Mohr ist jedoch die Druckgrafik nicht nur ein willkommenes Mittel seines künstlerischen Ausdrucks, er sieht hier ein großes Potential, um »Kunst fürs Volk« zu schaffen: »Die Entwicklung unserer demokratischen Kultur wird dahin führen, dass auch der werktätige Mensch in viel stärkerem Maße als bisher als Käufer von Kunstwerken in Erscheinung treten wird. Aber nur wenigen wird es möglich sein, gute Originalölbilder zu erwerben. Eine künstlerische Druckgrafik dagegen ist für jeden erschwinglich, denn schon mit geringen Mitteln kann man ein hochwertiges Werk kaufen. Das vom Künstler selbst gedruckte und handsignierte grafische Blatt trägt den Charakter eines originalen Kunstwerkes, das den Käufer in einem viel höheren Maße mit dem Künstler verbindet als eine industriell gefertigte Reproduktion.« Besonders die Lithografie hält er für geeignet, »als Wandschmuck Eingang in die Wohnungen unserer Werktätigen zu finden. Während die Radierung in der Hauptsache ein Kabinettstück bleiben wird und bedingt durch die Art ihrer Gestaltungsmittel nur selten über das Handformat hinausgehen kann, ist die Lithographie viel unbeschränkter im Format. Sie lässt Gestaltungsweisen zu, die selbst aus größerem Abstand betrachtet noch voll zur Wirkung kommen. Hiervon ausgehend lag mir die Entwicklung des mehrfarbigen Druckes besonders am Herzen.«¹¹

Ausgehend von diesem Ideal, werden in der Ausstellung in der junge Welt-Ladengalerie nicht nur Hauptwerke des »frühen Mohr« gezeigt, es wird auch ein originalgrafisches Plakat mit der Kreidelithografie »Frühstückspause« von 1950 und eine originalgrafische Edition des Holzschnittporträts »Karl Marx« von 1948 aufgelegt.

Stahlwerker (Matallurgie Henningsdorf) I (1949), Radierung (Strichätzung, Aquatinta), 35 x 50 cm Foto: Privatarchiv Thomas Moor

